Samsun Çarşamba havalimanı ilk 10 ayda 1,4 milyon yolcuya hizmet verdi

Samsun Çarşamba havalimanı ekim ve 10 aylık verileri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Samsun Çarşamba Havalimanı'nın ekim ayına ait uçuş, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre ekim ayında havalimanında toplam 138.521 yolcuya hizmet verildi.

ekim ayı detayları:

Ekim ayındaki yolcu trafiği iç hatlarda 124.490, dış hatlarda ise 14.031 olarak kaydedildi. Aynı dönemde iniş-kalkış yapan uçak sayısı iç hatlarda 1.409, dış hatlarda 128 olmak üzere toplam 1.537 oldu. Havalimanında ekim ayında kaydedilen yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise 1.198 ton olarak bildirildi.

ocak–ekim dönemi toplamları ve ortalamalar:

Ocak-ekim (10 aylık) dönemde Samsun Çarşamba Havalimanı'nın toplam yolcu trafiği 1.429.195 kişi olarak gerçekleşti. Aynı dönemde uçak trafiği 13.087, yük trafiği ise 13.336 ton olarak kayıtlara geçti. Bu veriler, aylık ortalamalar hesaplandığında havalimanının yaklaşık 142.920 yolcu, 1.309 uçuş hareketi ve 1.334 ton yük trafiği düzeyinde hizmet verdiğini gösteriyor.

DHMİ tarafından açıklanan bu istatistikler, havalimanının hem yolcu hem de kargo hareketliliğine ilişkin aylık ve dönemsel çerçeveyi ortaya koyuyor.

SAMSUN ÇARŞAMBA HAVALİMANI’NDA YILIN İLK 10 AYINDA YOLCU TRAFİĞİ 1 MİLYON 429 BİN 195 KİŞİ OLDU.