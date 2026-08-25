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Besni'de heyelanlı yolun yükselen asfalta çarpan otomobil hasar gördü

Adıyaman Besni'de, daha önceden heyelan olan yolda kontrolü kaybeden 46 ACC 824 plakalı otomobil yükselen asfalta çarparak hasar gördü; sürücü yara almadı.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 10:15

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Besni'de heyelanlı yolun yükselen asfalta çarpan otomobil hasar gördü

Besni'de trafik kazası

Adıyaman'ın Besni ilçesinde daha önceden heyelan yaşanan bir yolda ilerleyen otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yükselen asfalta çarparak hasar aldı.

Kaza anı ve araç durumu:

Edinilen bilgilere göre Gölbaşı istikametinden Besni yönüne giden M.D. idaresindeki 46 ACC 824 plakalı otomobil, Besni ilçesi Şahintepesi mevkiinde, daha önce heyelan nedeniyle bozulmuş olan yolda kontrolün kaybedilmesi sonucu yükselen asfalta çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta maddi hasar oluştu.

Müdahale ve soruşturma:

Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN’IN BESNİ İLÇESİNDE DAHA ÖNCEDEN HEYELANIN OLDUĞU YOLDA BİR OTOMOBİL KONTROLDEN ÇIKARAK...

ADIYAMAN’IN BESNİ İLÇESİNDE DAHA ÖNCEDEN HEYELANIN OLDUĞU YOLDA BİR OTOMOBİL KONTROLDEN ÇIKARAK YÜKSELEN ASFALTA ÇARPTI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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