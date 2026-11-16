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Besni'de takla atan otomobil şarampole yuvarlandı, 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Adıyaman'ın Besni ilçesinde takla atıp şarampole yuvarlanan araçta 4 yaşındaki Derya Avcı hayatını kaybetti; 3 kişi yaralandı, soruşturma başlatıldı.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 12:30

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Besni'de takla atan otomobil şarampole yuvarlandı, 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

kaza ayrıntıları:

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Sayören köyü yakınlarında, Ş.K. yönetimindeki 02 KC 022 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı.

Kazada araçta bulunan 4 yaşındaki Derya Avcı olay yerinde yaşamını yitirdi. Araçtaki diğer kişiler olan sürücü Ş.K. ile S.A. ve M.M.A. yaralandı.

yaralıların müdahalesi:

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı; yaralılar daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılara ilişkin ayrıntılı sağlık bilgisi henüz paylaşılmadı.

soruşturma ve işlemler:

Kazada hayatını kaybeden Derya Avcı'nın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobil takla atarak şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı

Otomobil takla atarak şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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