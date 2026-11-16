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Sayören yakınlarında kaza: takla atan araçta 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Besni Sayören yakınlarında 02 KC 022 plakalı otomobil takla atıp şarampole yuvarlandı; 4 yaşındaki Derya Avcı yaşamını yitirdi, sürücü ve iki yolcu yaralandı.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 12:33

GÜNCELLEME: 16 Kasım 2026 - 12:48

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Sayören yakınlarında kaza: takla atan araçta 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Sayören yakınlarında kaza: takla atan araçta 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Sayören köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, takla atarak şarampole yuvarlanan otomobilde bulunan 4 yaşındaki Derya Avcı olay yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan üç kişi yaralandı.

Kaza ve yaralananların durumu:

Edinilen bilgilere göre, Ş.K. yönetimindeki 02 KC 022 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarından takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada otomobilde bulunan sürücü Ş.K. ile yolcular S.A. ve M.M.A. çeşitli yaralanmalarla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerindeki ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, yaralılara ilk yardım uyguladıktan sonra onlar için en yakın sağlık kuruluşuna sevk işlemlerini gerçekleştirdi.

Olay sonrası işlemler ve soruşturma:

Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından hayatını kaybeden Derya Avcı'nın cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak jandarma ve yetkili birimlerce soruşturma başlatıldı ve olayın nedenine ilişkin çalışmalar sürüyor.

ADIYAMAN’IN BESNİ İLÇESİNDE TAKLA ATARAK ŞARAMPOLE YUVARLANAN OTOMOBİLDEKİ 4 YAŞINDAKİ ÇOCUK...

ADIYAMAN’IN BESNİ İLÇESİNDE TAKLA ATARAK ŞARAMPOLE YUVARLANAN OTOMOBİLDEKİ 4 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ, 3 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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