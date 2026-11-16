Kontrolsüz dönüş kazasında motosiklet sürücüsü minibüsün altında sıkıştı

Kaza detayları:

Nevşehir'in Güzel Yurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, sağ tarafa kontrolsüz dönüş yapan minibüse çarpan motosiklet sürücüsü savrularak minibüsün altında kaldı. Olay, bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede itfaiye, sağlık ve polis ekiplerinin sevk edilmesiyle müdahale gerektirdi.

Edinilen bilgiye göre, 50 ADU 909 plakalı minibüsü kullanan Mustafa G. sokak dönüşü yaparken; aynı yönde sağ şeritte ilerleyen 50 AEJ 695 plakalı motosikleti süren Buğra A. ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü savrularak minibüsün altında sıkıştı ve olay yerinde aksiyonlu bir kurtarma çalışması başlatıldı.

müdahale ve kurtarma çalışmaları:

Kaza yerine ulaşan itfaiye ekipleri, sıkışan sürücüyü dikkatle çıkarma çalışmaları yürüttü. Ekiplerin müdahalesiyle sürücü bulunduğu yerden alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü, tedavi edilmek üzere Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

görüntüler ve soruşturma:

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatarak, kazanın oluş şekli ve sorumluluk durumunu tespit etmeye çalışıyor. Soruşturma kapsamında tarafların ifadeleri ile trafik ve araç incelemeleri değerlendirilecek.

Yetkililer, sürücülerin dönüş ve şerit değişikliklerinde dikkatli davranması gerektiğini vurguladı; kazayla ilgili çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Nevşehir’de motosiklet sürücüsü minibüsün altında sıkıştı