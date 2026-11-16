Dolar 50,3862 +0,08%
Euro 55,5021 +0,01%
Bist 11.899,57 +0,48%
Altın Gram 6.282,18 -0,21%
EUR/USD 1,1011 -0,15%
Brent Petrol 95,35 -0,51%
--°

Kontrolsüz dönüş kazasında motosiklet sürücüsü minibüsün altında sıkıştı

Nevşehir'de kontrolsüz dönüş yapan minibüse çarpan motosiklet sürücüsü savrularak minibüsün altında kaldı; itfaiye kurtarıp sürücüyü hastaneye kaldırdı.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 12:36

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Kontrolsüz dönüş kazasında motosiklet sürücüsü minibüsün altında sıkıştı

Kaza detayları:

Nevşehir'in Güzel Yurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, sağ tarafa kontrolsüz dönüş yapan minibüse çarpan motosiklet sürücüsü savrularak minibüsün altında kaldı. Olay, bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede itfaiye, sağlık ve polis ekiplerinin sevk edilmesiyle müdahale gerektirdi.

Edinilen bilgiye göre, 50 ADU 909 plakalı minibüsü kullanan Mustafa G. sokak dönüşü yaparken; aynı yönde sağ şeritte ilerleyen 50 AEJ 695 plakalı motosikleti süren Buğra A. ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü savrularak minibüsün altında sıkıştı ve olay yerinde aksiyonlu bir kurtarma çalışması başlatıldı.

müdahale ve kurtarma çalışmaları:

Kaza yerine ulaşan itfaiye ekipleri, sıkışan sürücüyü dikkatle çıkarma çalışmaları yürüttü. Ekiplerin müdahalesiyle sürücü bulunduğu yerden alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü, tedavi edilmek üzere Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

görüntüler ve soruşturma:

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatarak, kazanın oluş şekli ve sorumluluk durumunu tespit etmeye çalışıyor. Soruşturma kapsamında tarafların ifadeleri ile trafik ve araç incelemeleri değerlendirilecek.

Yetkililer, sürücülerin dönüş ve şerit değişikliklerinde dikkatli davranması gerektiğini vurguladı; kazayla ilgili çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Nevşehir’de motosiklet sürücüsü minibüsün altında sıkıştı

Nevşehir’de motosiklet sürücüsü minibüsün altında sıkıştı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Nurhak'ta çarpışma: Alçiçek Mahallesi'nde 1'i çocuk 3 yaralı
images

beyoğlu'nda halıya sarılı ceset ve 1 milyon dolar iddiası: soruşturma çeteye uza...
images

Gülistan Doku soruşturmasında aileye bilgi verilmemesi talimatı iddiası
images

Jandarmadan Arnavutköy'de kapsül üretimine büyük darbe

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Berlin charlottenburg'ta 90 yıllık sığınak açık artırmaya çıkıyor

Gülistan Doku soruşturmasında aileye bilgi verilmemesi talimatı iddiası

Genç mucitlerden somut projelere: mskü'de teknoloji takımları buluştu

Erzurum'da belediyeden eşitlik hamlesi: yerel kurul ilk toplantısını gerçekleştirdi

TREND HABERLER

Tunceli'de 10 kasım anmaları: Atatürk 88’inci yılında anıldı

Pluxee ile petrol ofisi marketlerinde yemek kartı dönemi

Palau başkanı Whipps Jr karşılama töreninde Erdoğan'la özçekim yaptı

Arda Güler'in frikik golü Sergen Yalçın'ı anımsattı

İspanya süper kupası İstanbul'da: la liga devleri sahne alıyor

Atatürk için pedal çevirenler Bafra'dan Samsun'a doğru yola çıktı

Drone görüntüleri: Habaş fabrikasındaki patlamanın etkisi havadan kaydedildi

Atatürk'ün 88. yıl dönümünde cumhuriyet mirasına vurgu