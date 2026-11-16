Dolar 50,3891 +0,09%
Euro 55,5055 +0,02%
Bist 11.906,13 +0,53%
Altın Gram 6.283,51 -0,20%
EUR/USD 1,1010 -0,17%
Brent Petrol 95,21 -0,66%
--°

Afyonkarahisar yeni haftaya yağmurlu ve serin başlıyor

Meteoroloji verilerine göre Afyonkarahisar’da yeni hafta yağışlı ve serin geçecek; sıcaklıklar 6–18 derece arasında olacak, kapalı hava hakim.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 12:35

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Afyonkarahisar yeni haftaya yağmurlu ve serin başlıyor

hafta genel görünümü:

Meteorolojiden alınan verilere göre Afyonkarahisar’da yeni hafta boyunca yağışlı ve kapalı bir havanın hakim olması bekleniyor. Kentte etkili olacak serin hava nedeniyle günlük sıcaklıkların 6 ile 18 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor.

sıcaklıklar ve günlük yaşam:

Öngörülen sıcaklık aralığı, özellikle sabah ve gece saatlerinde hissedilir bir serinliğe işaret ediyor. Bu nedenle dışarıda yapılacak planlarda kıyafet seçimlerinin ve günlük programların hava koşullarına göre düzenlenmesi öneriliyor.

yağışın seyri ve dikkat edilmesi gerekenler:

Hafta boyunca yağışlı bir havanın sürmesi beklendiğinden kapalı gökyüzü ve ara dönemlerde yağan yağışlar gündelik yaşamı etkileyebilir. Meteoroloji duyuruları takip edilerek ani değişikliklere karşı hazırlıklı olunması faydalı olacaktır.

YAPILANA TAHMİNLERE GÖRE, AFYONKARAHİSAR’DA YENİ HAFTANI YAĞIŞLI VE SERİN GEÇECEĞİ...

YAPILANA TAHMİNLERE GÖRE, AFYONKARAHİSAR’DA YENİ HAFTANI YAĞIŞLI VE SERİN GEÇECEĞİ BELİRTİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Gömeç'in küllerinden 216 bin fıstıkçamı yeşerecek
images

Koçarlı’da Ata Tohumlarıyla yerel üretime can veren kışlık fideler dağıtıldı
images

Gaziantep'in akıllı ulaşım dönüşümü COP31'de sürdürülebilirlik örneği oldu
images

Elazığ’da çiftçilere 60 ton 500 kilogram sertifikalı kırmızı mercimek tohumu ver...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gömeç'in küllerinden 216 bin fıstıkçamı yeşerecek

Rize’ye modern spor kompleksleriyle gençlere yeni imkanlar ve olimpiyat hedefi

Koçarlı’da Ata Tohumlarıyla yerel üretime can veren kışlık fideler dağıtıldı

Gaziantep'in akıllı ulaşım dönüşümü COP31'de sürdürülebilirlik örneği oldu

TREND HABERLER

Tunceli'de 10 kasım anmaları: Atatürk 88’inci yılında anıldı

Pluxee ile petrol ofisi marketlerinde yemek kartı dönemi

Palau başkanı Whipps Jr karşılama töreninde Erdoğan'la özçekim yaptı

Arda Güler'in frikik golü Sergen Yalçın'ı anımsattı

İspanya süper kupası İstanbul'da: la liga devleri sahne alıyor

Atatürk için pedal çevirenler Bafra'dan Samsun'a doğru yola çıktı

Drone görüntüleri: Habaş fabrikasındaki patlamanın etkisi havadan kaydedildi

Atatürk'ün 88. yıl dönümünde cumhuriyet mirasına vurgu