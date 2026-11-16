Afyonkarahisar yeni haftaya yağmurlu ve serin başlıyor

hafta genel görünümü:

Meteorolojiden alınan verilere göre Afyonkarahisar’da yeni hafta boyunca yağışlı ve kapalı bir havanın hakim olması bekleniyor. Kentte etkili olacak serin hava nedeniyle günlük sıcaklıkların 6 ile 18 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor.

sıcaklıklar ve günlük yaşam:

Öngörülen sıcaklık aralığı, özellikle sabah ve gece saatlerinde hissedilir bir serinliğe işaret ediyor. Bu nedenle dışarıda yapılacak planlarda kıyafet seçimlerinin ve günlük programların hava koşullarına göre düzenlenmesi öneriliyor.

yağışın seyri ve dikkat edilmesi gerekenler:

Hafta boyunca yağışlı bir havanın sürmesi beklendiğinden kapalı gökyüzü ve ara dönemlerde yağan yağışlar gündelik yaşamı etkileyebilir. Meteoroloji duyuruları takip edilerek ani değişikliklere karşı hazırlıklı olunması faydalı olacaktır.

YAPILANA TAHMİNLERE GÖRE, AFYONKARAHİSAR’DA YENİ HAFTANI YAĞIŞLI VE SERİN GEÇECEĞİ BELİRTİLDİ.