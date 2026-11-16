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MHP Eskişehir teşkilatı cami buluşmalarını Ziyapaşa'da sürdürdü

MHP Eskişehir İl Başkanı Ayhan Sezer ile teşkilat üyeleri Ziyapaşa Camii'nde sabah namazını cemaatle kıldı; namaz sonrası cemaate sıcak çorba ikram edildi.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 09:47

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

MHP Eskişehir teşkilatı cami buluşmalarını Ziyapaşa'da sürdürdü

Ziyapaşa Camii buluşması:

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Eskişehir İl Başkanı Ayhan Sezer ve beraberindeki teşkilat üyeleri, sabah namazı programı kapsamında Ziyapaşa Camii'nde cemaatle bir araya geldi. Sabah namazına katılan heyet, vatandaşlarla birlikte ibadet etti ve toplumsal temaslarını güçlendirdi.

Namaz sonrası ikram ve sohbet:

Namazın ardından cami çıkışında cemaate sıcak çorba ikram edildi. Programa katılan teşkilat üyeleri, vatandaşlarla sohbet ederek beklentileri dinledi ve günlük gündem üzerine fikir alışverişinde bulundu.

Haftalık cami programı devam edecek:

MHP Eskişehir İl Teşkilatı tarafından düzenlenen sabah namazı buluşmalarının bu haftaki adresi Ziyapaşa Camii olurken, yetkililer bu buluşmaların her hafta farklı camilerde sürdürüleceğini bildirdi. Etkinliklerin amaçlarından biri de yerel düzeyde sürekli iletişim ve dayanışma sağlamak olarak açıklandı.

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) ESKİŞEHİR İL BAŞKANI AYHAN SEZER VE BERABERİNDEKİ TEŞKİLAT...

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) ESKİŞEHİR İL BAŞKANI AYHAN SEZER VE BERABERİNDEKİ TEŞKİLAT ÜYELERİ, SABAH NAMAZI PROGRAMLARI KAPSAMINDA ZİYAPAŞA CAMİİ’NDE CEMAATLE BİR ARAYA GELDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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