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Beton mikserinin müdahalesi otomobili alevlerden kurtardı

Ayvalık'ta seyir halindeki otomobil elektrik arızasıyla alev alınca Şah Beton mikseri çalışanı suyla müdahale etti; yangın büyümeden söndürüldü.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 15:39

GÜNCELLEME: 20 Ağustos 2026 - 15:46

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Beton mikserinin müdahalesi otomobili alevlerden kurtardı

Beton mikserinin müdahalesi olayın büyümesini önledi

Ayvalık’ta, Edremit-Balıkesir çıkışı istikametinde seyir halinde bulunan bir otomobil, elektrik aksamından kaynaklandığı belirtilen arıza nedeniyle bir anda alevlere teslim oldu. Sürücü aracını yol kenarına çekerken yangın kısa sürede büyümeye başladı.

Müdahale anı ve kullanılan yöntem:

Olay yerinden geçen ve “Ayvalık’ın Harcı” sloganıyla tanınan Şah Beton firmasına ait beton mikserinin çalışanı durumu fark ederek müdahale etti. Beton mikserinin su vanasını açan çalışan, alevlere doğrudan su ile müdahale ederek yangının ilerlemesini engelledi. Yapılan hızlı müdahale sayesinde yangının büyümesinin ve otomobilin tamamen yanmasının önüne geçildi.

Sürücünün teşekkürü:

Olayın ardından araç sahibi, zamanında müdahalesi ve gösterdiği duyarlılık nedeniyle Şah Beton çalışanına teşekkür etti.

AYVALIK’TA SEYİR HALİNDE ALEVLER İÇİNDE KALAN OTOMOBİLİN İMDADINA BETON MİKSERİ...

AYVALIK’TA SEYİR HALİNDE ALEVLER İÇİNDE KALAN OTOMOBİLİN İMDADINA BETON MİKSERİ YETİŞTİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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