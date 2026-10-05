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Muğla'da gençlik ve istihdama odaklı hayat boyu gelişim komisyonu buluştu

Muğla İl Hayat Boyu Gelişim ve Vizyon Haritası Komisyonu, eğitim ve istihdama ilişkin projelerin koordinasyonunu artırmak için kurumlarla toplandı.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 10:50

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Muğla'da gençlik ve istihdama odaklı hayat boyu gelişim komisyonu buluştu

komisyon toplantısında gündem ve hedefler:

Muğla’da eğitim, istihdam ve gençlerin geleceğine yönelik yol haritasının şekillendirildiği İl Hayat Boyu Gelişim ve Vizyon Haritası Komisyonu toplantısı yapıldı. Toplantı, kent genelinde yürütülen ortak proje ve çalışmaların değerlendirilmesi ile kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine odaklandı.

katılımcılar ve yürütücüler:

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasında düzenlenen toplantıya Vali Yardımcısı İsmail Soykan başkanlık etti. Toplantıda ayrıca İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Zahide Altınok ve ilgili kamu kurumları ile paydaş kuruluşlardan temsilciler yer aldı. Katılımcılar, mevcut projelerin durumunu paylaştı ve iş birliğini güçlendirecek adımları tartıştı.

eğitimden istihdama somut adımlar:

Görüşmelerde, gençlerin eğitim süreçlerinden istihdama geçişini kolaylaştıracak mekanizmalar ön plana çıktı. Ortak yürütülmesi planlanan yeni projeler istişare edilirken, kurumlar arası veri paylaşımı, mesleki eğitim programlarının uyarlanması ve iş gücü piyasası ihtiyaçlarına yönelik koordinasyonun artırılması önerildi. Toplantıda ayrıca gençlere yönelik rehberlik hizmetlerinin güçlendirilmesi ve staj, danışmanlık gibi uygulamaların yaygınlaştırılması gerektiği vurgulandı.

Komisyon üyeleri, önümüzdeki dönemde yapılacak girişimlerin izlenmesi ve sonuçların değerlendirilmesi için düzenli toplantıların sürdürülmesine karar verdi. Toplantı, kurumlar arası iş birliğinin geliştirilmesi ve ortak akılla yeni projelerin hayata geçirilmesi temennileriyle sona erdi.

MUĞLA’DA HAYAT BOYU GELİŞİM VE VİZYON HARİTASI KOMİSYONU TOPLANDI

MUĞLA’DA HAYAT BOYU GELİŞİM VE VİZYON HARİTASI KOMİSYONU TOPLANDI

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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