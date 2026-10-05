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Bolvadin'de e-Twinning projeleri öğretmenlere ulusal kalite etiketi kazandırdı

Bolvadin'de öğretmenler, yürüttükleri uluslararası e-Twinning projeleriyle Ulusal Kalite Etiketi aldı; belgeler törenle teslim edildi.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 10:35

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Bolvadin'de e-Twinning projeleri öğretmenlere ulusal kalite etiketi kazandırdı

Bolvadin'de e-Twinning projeleri meyvesini verdi:

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yürütülen uluslararası e-Twinning projeleri, öğretmenlere Ulusal Kalite Etiketi kazandırdı. Başarılı projelerin sahibi öğretmenlere belgeleri, düzenlenen törenle takdim edildi.

Proje hedefleri ve öğretmen emeği:

İlçede çok boyutlu düşünebilen, üretken ve farklı bakış açılarına sahip nesiller yetiştirmek amacıyla yürütülen çalışmalar, öğretmenlerin özverili çalışmasıyla sürdürüldü. Yenilikçi yaklaşımlar ve uluslararası iş birlikleri üzerine kurulu projeler, değerlendiriciler tarafından nitelikli bulunarak kalite etiketiyle ödüllendirildi.

Törenin vurguları ve beklentiler:

Törende, öğretmenlerin ortaya koyduğu özverili çalışmaların önemi vurgulandı ve başarılı projelerinden dolayı tebrik edildiler. Belgeleri, Bolvadin İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş tarafından takdim edildi. İlçe yetkilileri, eğitimin niteliğini artıran bu tür yenilikçi ve uluslararası nitelikteki uygulamaların ilçede artarak devam etmesini temenni etti.

Bu tür akreditasyonlar; öğretmenlerin motivasyonunu yükseltirken, yerel düzeyde uluslararası iş birliklerinin güçlenmesine ve eğitim standartlarının geliştirilmesine katkı sağlıyor. Bolvadin'deki başarı, benzer projelerin yaygınlaşması için örnek teşkil ediyor.

AFYONKARAHİSAR’IN BOLVADİN İLÇESİNDE, YÜRÜTÜLDÜKLERİ ULUSLARARASI E-TWİNNİNG PROJELERİYLE ULUSAL...

AFYONKARAHİSAR’IN BOLVADİN İLÇESİNDE, YÜRÜTÜLDÜKLERİ ULUSLARARASI E-TWİNNİNG PROJELERİYLE ULUSAL KALİTE ETİKETİ ALMAYA HAK KAZANAN ÖĞRETMENLERE BELGELERİ DÜZENLENEN TÖRENLE TAKDİM EDİLDİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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