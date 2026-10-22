Eğitim dönemi başlarken 18 bin öğrencinin hesabına 609 milyon lira yatırılacak

ödemeler ve program

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Antalya’nın Kumluca ilçesinde düzenlenen Büro Memur-Sen Genişletilmiş Teşkilat Eğitimi programında, şehit çocukları ile harp ve vazife malulleri ve çocuklarına yönelik eğitim yardımı ödemelerinin yarın itibarıyla yapılacağını açıkladı. Programa Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlandı; Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan da toplantıda yer aldı.

eğitim yardımı detayları:

Bakan Işıkhan, yaptığı açıklamada, "2026-2027 eğitim öğretim dönemi için 18 bin 441 öğrencimize toplam 609 milyon liralık ödeme gerçekleştirilecektir. Sevgili öğrencilerimize hayırlı olsun diliyor, başarılı bir eğitim dönemi geçirmelerini yüce Rabbimden niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı. Açıklama, yardımın kapsamı ve ödeme takvimi hakkında doğrudan bilgi veriyor; hedef kitlenin şehit çocukları ile harp ve vazife malulleri ve çocukları olduğu vurgulanıyor.

toplu sözleşme süreci ve sendikal beklentiler:

Işıkhan, toplu sözleşme sürecine ilişkin olarak 2026 ve 2027 yıllarını kapsayan 8’inci dönem sürecinde "11 hizmet kolunun tamamında uzlaşmaya vardık" dedi ve 2028-29 dönemine ilişkin sürecin de kamu personeline katkı sağlanarak sürdürüleceğini belirtti. Kamu görevlilerinin alım gücü ve refahının korunmasına yönelik yaklaşımın, ekonomik istikrar ve kamu maliyesinin sürdürülebilirliği gözetilerek ele alındığına dikkat çekti.

Konuşmasında ayrıca, "Temmuz 2026 itibarıyla sendika üyesi kamu görevlilerinin sayısının 2 milyon 403 bini aştığını, sendikalaşma oranının yüzde 77,96’ya yükseldiğini" belirterek sendikaları çalışma hayatının çözüm üreten paydaşları olarak değerlendirdiklerini ifade etti.

sendika liderlerinin talepleri ve vurguları:

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 4688 sayılı Kanun’da yapılacak değişikliğin 2027 ocak ayına kadar hayata geçirilmesini talep etti. Yalçın, hazırlanan ön taslağın Bakan tarafından ilgili kurumlara gönderildiğini ve sürecin hızlandırılmasını istedi; düzenlemenin emek mücadelesi ve sosyal adalet açısından önemine vurgu yaptı.

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan ise kamu çalışanlarının maaşları, barınma sorunu ve özlük haklarına dair taleplerini dile getirdi. TOKİ’nin kiralık konut modelinin başta büyükşehirler olmak üzere yaygınlaştırılmasını isteyerek, "Devletin memuru, barınma derdiyle baş başa bırakılamaz" dedi. Yazgan ayrıca işçi-memur maaş farkına, 3600 ek gösterge talebine ve emeklilerin geçim zorluğuna dikkat çekti; sendikal hakların genişletilmesi ve Yardımcı Hizmetler Sınıfı’na ilişkin düzenlemeler talep edildi.

Yazgan, sendika üyeliklerindeki artışı da paylaştı: 2020’deki 70 binlerden 130 binlere ulaşan üye sayısı ve son altı yılda katılan 60 bin yeni üye vurgulanarak, 150 bin üye hedefi açıklandı.

Toplantı, eğitim yardımlarının ödenmesine ilişkin somut takvimin paylaşılmasıyla tamamlanırken, toplu sözleşme süreçleri ve sendikal taleplerin önümüzdeki dönemde de gündemin üst sıralarında yer almaya devam edeceği işaret edildi.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI VEDAT IŞIKHAN