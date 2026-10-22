Dolar 49,6196 0,00%
Euro 55,7800 -0,05%
Bist 11.220,37 -3,08%
Altın Gram 6.450,62 -2,57%
EUR/USD 1,1222 -0,11%
Brent Petrol 113,44 +4,25%
--°

Kanalizasyon kuyusundan AFAD müdahalesiyle kurtarılan at mahallede sevinç yarattı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde kanalizasyon kuyusuna düşen at, AFAD'ın 2 araç ve 5 personelle yürüttüğü çalışma sonucu bulunduğu yerden kurtarıldı.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 20:33

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Kanalizasyon kuyusundan AFAD müdahalesiyle kurtarılan at mahallede sevinç yarattı

Eskişehir'de kurtarma operasyonu:

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi 71 Evler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Sokak'ta saat 18.15 sıralarında meydana gelen olayda, sokak üzerindeki bir kanalizasyon kuyusuna bir at düştü.

ihbar ve ekip sevki:

Sokak sakinleri atın kuyuda olduğunu görüp durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) nöbetçi ekibinden 2 araç ve 5 personel bölgeye sevk edildi.

kurtarma çalışması ve sonuç:

Bölgeye ulaşan ekiplerin yürüttüğü çalışma neticesinde kuyuya düşen at bulunduğu yerden çıkarılarak kurtarıldı. Ekiplerin müdahalesiyle hayvan güvenli bir şekilde yerinden alındı.

ESKİŞEHİR&#039;DE KANALİZASYON KUYUSUNA DÜŞEN AT, AFAD EKİPLERİNİN ÇALIŞMASI SONUCU BULUNDUĞU YERDEN...

ESKİŞEHİR'DE KANALİZASYON KUYUSUNA DÜŞEN AT, AFAD EKİPLERİNİN ÇALIŞMASI SONUCU BULUNDUĞU YERDEN KURTARILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

kıraathanede çıkan kavgada arkadaşını öldürdü, cinayeti sohbet platformunda yayı...
images

Kaldırımda yemek yiyen kediye taşla saldırı adıyaman'da kamerada
images

Bafra'da dönüş yapan aracın çarptığı kurye hastaneye kaldırıldı
images

Düzce’de kontrolünü yitiren motosiklet kaldırıma çarptı, iki kişi yaralandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

kıraathanede çıkan kavgada arkadaşını öldürdü, cinayeti sohbet platformunda yayınladı

Beşiktaş evinde Crystal Palace'a direniyor: 15. dakikada skor 0-0

Trabzonspor evinde Hearts'ı 2-0 yendi

Van sağlık altyapısına 91 hekim takviyesi yapıldı

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

Kazım Karabekir'de ilk Süper Lig randevusu: Erzurumspor FK ile Eyüpspor karşılaşıyor

Antalya'da ATSO seçimlerinde mavi liste öne geçti, iki grup kuraya kaldı

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi