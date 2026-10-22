Kanalizasyon kuyusundan AFAD müdahalesiyle kurtarılan at mahallede sevinç yarattı

Eskişehir'de kurtarma operasyonu:

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi 71 Evler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Sokak'ta saat 18.15 sıralarında meydana gelen olayda, sokak üzerindeki bir kanalizasyon kuyusuna bir at düştü.

ihbar ve ekip sevki:

Sokak sakinleri atın kuyuda olduğunu görüp durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) nöbetçi ekibinden 2 araç ve 5 personel bölgeye sevk edildi.

kurtarma çalışması ve sonuç:

Bölgeye ulaşan ekiplerin yürüttüğü çalışma neticesinde kuyuya düşen at bulunduğu yerden çıkarılarak kurtarıldı. Ekiplerin müdahalesiyle hayvan güvenli bir şekilde yerinden alındı.

ESKİŞEHİR'DE KANALİZASYON KUYUSUNA DÜŞEN AT, AFAD EKİPLERİNİN ÇALIŞMASI SONUCU BULUNDUĞU YERDEN KURTARILDI.