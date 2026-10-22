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Beyciler kavşağında çarpışma: motosiklet sürücüsü yaralandı

Düzce D655 Akçakoca istikametindeki Beyciler Kavşağı'nda motosiklet ile otomobil çarpıştı; 1 kişi yaralandı, sağlık ekipleri müdahale etti.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 20:16

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Beyciler kavşağında çarpışma: motosiklet sürücüsü yaralandı

Kaza yerinde ilk bilgiler:

Düzce'nin D655 karayolu Akçakoca istikametinde bulunan Beyciler Kavşağı mevkiinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Çarpışma sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, A.K. idaresindeki 81 AFF 580 plakalı motosiklet ile A.İ. yönetimindeki 01 BHK 097 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralandı ve çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ile polis ekipleri sevk edildi.

Kazanın meydana geldiği nokta:

Kaza, D655 karayolunun Akçakoca istikametinde, Beyciler Kavşağı mevkisinde gerçekleşti. Bölgedeki yoğunluk ve kavşak yerinin trafik akışı üzerindeki etkisi, yetkililerce değerlendiriliyor.

Müdahale ve soruşturma:

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatarak olayın oluş nedenini araştırıyor.

DÜZCE’DE D655 KARA YOLUNDA MOTOSİKLET İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK...

DÜZCE’DE D655 KARA YOLUNDA MOTOSİKLET İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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