Hamzabeyli'de tır şoförleri geçişleri kapattı, görüşmeyle eylem sona erdi

Olayın gelişimi:

Edirne'nin Hamzabeyli Sınır Kapısı yakınındaki Gümrük ve Turizm İşletmeleri tır parkında toplanan sürücüler, sabah saat 08.00'den itibaren geçiş belgesi (dozvola) alamadıklarını söyleyerek tepkilerini dile getirdi. Sürücüler saat 15.00 sıralarında sınır kapısının giriş ve çıkış noktalarını kapatarak yetkililerle görüşme talep etti. Bölgede jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı.

sürücülerin talepleri:

Eyleme katılanlar, Schengen vizesi kaynaklı sorunların yanı sıra sınır kapılarında uzun bekleme süreleri, yetersiz park alanları ve artan fiyatlardan şikâyet etti. Sürücüler, özellikle Kapıkule Sınır Kapısı'nda uygulanan randevulu sıra sisteminin Hamzabeyli'de de uygulanmasını ve dozvola işlemlerinin yeniden başlatılmasını talep etti.

görüşme ve eylemin sona ermesi:

Yaklaşık üç saat süren kapatma eylemi, Edirne Vali Yardımcısı Şevki Atlı'nın bölgeye gelerek sürücülerle gerçekleştirdiği görüşmeyle sona erdi. Atlı, randevulu sıra sistemine ilişkin çalışmaların sürdüğünü ve uygulamanın yakın zamanda başlatılmasının beklendiğini aktardı; bu açıklama üzerine sürücüler eylemlerini sonlandırdı.

EDİRNE'NİN HAMZABEYLİ SINIR KAPISI'NDA TIR ŞOFÖRLERİ, GEÇİŞ BELGESİ ALAMADIKLARI GEREKÇESİYLE EYLEM YAPTI. GİRİŞ VE ÇIKIŞ NOKTALARINI KAPATAN SÜRÜCÜLER, EDİRNE VALİ YARDIMCISI ŞEVKİ ATLI İLE YAPILAN GÖRÜŞMENİN ARDINDAN YAKLAŞIK 3 SAAT SÜREN EYLEMİ SONLANDIRDI.