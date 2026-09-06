Beykoz'da mısır, sünnet ve müzik: festival Sefo konseriyle coşkuyu doruğa taşıdı

Beykoz mısır festivali eş zamanlı kutlamayla Küçüksu Çayırı’nda gerçekleşti

Beykoz Belediyesi tarafından düzenlenen Beykoz Mısır Festivali, bu yıl Geleneksel Sünnet Şöleni ile aynı program içinde gerçekleştirildi. Küçüksu Çayırı’nda düzenlenen etkinlik gün boyunca çocuk atölyeleri, yüz boyama, jonglör ve illüzyon gösterileriyle sürdü; akşam ise sahneye çıkan Sefo ile coşku doruğa ulaştı. Festival alanını dolduran binlerce vatandaş, hem yerel geleneği yaşattı hem de müzikle eğlendi.

sünnet şöleni ve manevi anlar:

Bu yıl düzenlenen toplu sünnetten 127 çocuk yararlandı. Sünnet olan çocuklar ve aileleri program kapsamında Hz. Yuşa Camii ve Türbesi’ni ziyaret ederek dualar etti; çocukların sağlıklı ve hayırlı bir ömür sürmesi temenni edildi. Ziyaretin ardından aileler ve çocuklar festival alanına getirildi ve günün ritmi içinde unutulmaz anlar yaşandı.

Festivalde çocuklarla bir araya gelen Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, sünnet olan çocuklara tablet hediye ederek mutluluklarına ortak oldu. Başkan Vekili Gürzel, aileler ve ilçe sakinleriyle gün boyu sohbet ederek etkinliklerin önemine vurgu yaptı.

tarihi kazanlar yeniden kaynadı:

Beykoz’un geçmişten gelen mısır kaynatma geleneği festivalde yeniden canlandırıldı. Bölgeden temin edilen mısırların kullanıldığı etkinlikte 20 bin süt mısırı, tarihi kazanlarda pişirilerek ziyaretçilere ikram edildi. Başkan Vekili Gürzel, beyaz fötr şapka ve havlusunu takıp kazanların başına geçerek vatandaşlara kendi elleriyle mısır verdi ve geleneğin yaşatılmasının önemini vurguladı.

gürzel'in vurguları:

Gürzel, Küçüksu Çayırı’nın Beykoz hafızasında özel bir yeri olduğunu belirterek geçmişten gelen paylaşma ve komşuluk değerlerinin bugünkü etkinlikle yaşatıldığını ifade etti. Toplu sünnet şöleni ve festivalin bir arada düzenlenmesinin birlik ve beraberliği güçlendirdiğini, çocuklara güzel hatıralar bıraktıklarını söyledi.

sefo konseri ve sahnedeki sürpriz:

Gün boyu süren etkinliklerin ardından akşam programında Sefo sahneye çıktı. Sefo’nun sevilen parçası "Yerinde Dur"u seslendirdiği sırada sahneye çıkan Demet Akalın, şarkıya eşlik ederek beklenmedik bir düete imza attı. İki Beykozlu sanatçının birlikte seslendirdiği parça, alanı dolduran izleyiciler tarafından coşkuyla karşılandı.

Konser sırasında Özlem Vural Gürzel sahneye davet edildi; festivalin ve sünnet şöleninin Beykoz’un birlik ve beraberliğini yansıtan bir buluşma olduğunu belirtti. Gürzel, konuşmasının ardından Sefoya çiçek takdim etti ve konser programı büyük bir tempo ile sürdü.

Küçüksu Çayırı’nda hem geleneksel mısır pişirme geleneği hem de toplu sünnetin oluşturduğu duygusal atmosfer, Sefo’nun performansı ile birleşerek katılımcılara renkli ve coşkulu bir akşam yaşattı. Festival, günü dolduran kalabalık ve sahnedeki sürprizlerle sona erdi.

BEYKOZ MISIR FESTİVALİ; GELENEKSEL SÜNNET ŞÖLENİ VE SEFO KONSERİYLE KÜÇÜKSU ÇAYIRI’NDA BİNLERCE VATANDAŞI BİR ARAYA GETİRDİ