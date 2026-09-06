Beykoz’da mısır ve müzik buluşması: sünnet şöleniyle coşku ikiye katlandı

Geleneksel ritüel ve halk coşkusu bir arada:

Beykoz Belediyesi tarafından düzenlenen Beykoz Mısır Festivali, bu yıl Geleneksel Sünnet Şöleni ile aynı gün ve alanda gerçekleştirildi. Küçüksu Çayırı, çocuk etkinlikleri, ikramlar ve akşam konseriyle binlerce vatandaşı bir araya getirdi. Festival boyunca hem geçmişin izleri yaşatıldı hem de aile odaklı güncel etkinliklerle katılımcılara dolu dolu bir program sunuldu.

Manevi başlangıç ve aile gündemi:

Sünnet şöleninden yararlanan çocuklar ve yakınları, program öncesinde Hz. Yuşa Camii ve Türbesini ziyaret ederek dualar etti. Toplu sünnet kapsamında 127 çocuka tören düzenlendi; aileler, çocukların sağlıklı ve huzurlu bir ömür sürmesi için temennilerde bulundu. Manevi atmosferin ardından katılımcılar festival alanına geçti ve gün boyunca süren etkinliklere katıldı.

Festivalde çocuklara yönelik yüz boyama, jonglör gösterileri, atölyeler ve illüzyon gösterileri gibi aktiviteler yer aldı. Bu programlar ailelerin ve çocukların gün içinde hem eğlenmesini hem de gelenekleri deneyimlemesini sağladı.

Lezzet, paylaşma ve tanıklık edilen anlar:

Küçüksu Çayırı’nda kurulan tarihi mısır kazanlarıyla 20 bin süt mısırı pişirilerek ziyaretçilere ikram edildi. Festival alanında ayrıca mısır çorbası ve mısır ekmeği dağıtılarak Beykoz’un bereket ve paylaşma kültürü vurgulandı. Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, beyaz fötr şapkasını ve havlusunu takıp kazan başına geçerek vatandaşlara bizzat mısır ikram etti.

Ayrıca Başkan Vekili Gürzel, sünnet şöleninden yararlanan çocuklara eğitim amaçlı tablet hediye etti; böylece hem geleneksel ritüellerin yaşatılması hem de çocukların geleceğe yatırım yapılması hedeflendi.

Sefo konseri ve sahne sürprizi:

Günün akşamında sahne Sefo’ya bırakıldı ve konser coşkuyu doruğa taşıdı. Sefo, repertuarındaki sevilen parçaları seslendirirken konser sırasında sahneye çıkan Demet Akalın, Sefo’nun parçası "Yerinde Dur"da düet yaparak alana büyük bir sürpriz yaşattı. İki Beykozlu sanatçının ortak performansı, izleyicilerden yoğun alkış aldı ve gecenin unutulmaz anlarından biri oldu.

Konser esnasında Özlem Vural Gürzel da sahneye davet edilip halka hitap etti; festivalin birlik ve beraberlik mesajına vurgu yaptıktan sonra Sefoya çiçek takdim etti. Çiçek takdiminin ardından konser tüm coşkusu ile devam etti.

Küçüksu Çayırı, festival boyunca hem Beykoz’un köklü mısır geleneğini yeniden canlandırdı hem de müzikle birleşen bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Gece, renkli görüntüler ve yüksek katılımla sona erdi; organizasyon, geçmişten gelen mirasın bugünün yaşamıyla nasıl harmanlandığını göstermesi açısından dikkat çekti.

Beykoz Mısır Festivali'nde Sefo rüzgarı esti