Beykoz'da sete girip çalışanları tehdit eden dört kişi gözaltına alındı

Olayın gelişimi

İstanbul Beykoz'da, ulusal bir kanalda yayınlanan bir dizinin setinde güvenlik endişesi yaratan bir olay yaşandı. Sete gelen şüpheliler, kendilerini yerel prodüksiyon şirketi çalışanı olarak tanıttı ve çekim alanına araçla girmeye çalıştı. İçeri alınmayınca iddiaya göre set çalışanlarını tehdit eden grup, çalışanlardan para ve araç talebinde bulundu.

Çalışma ekibi şüphelilerin set alanına girişine izin vermeyince gerginlik tırmandı; durumun ihbar edilmesinin ardından ekipler harekete geçti.

Kimlik tespiti ve operasyon:

Söz konusu ihbar üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Polis, şüphelilerin olay yerindeki aracının plakasını inceleyerek kimlik tespitine yöneldi. Yapılan teknik ve saha çalışmaları sonucunda şüphelilerin kimliklerinin belirlendiği bildirildi.

Gasp Büro Amirliği tarafından düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Soruşturmanın seyri:

Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve ifadeler ile delil araştırmalarının devam ettiğini açıkladı. Set güvenliği ve çekim alanlarının korunmasına ilişkin tedbirlerin gözden geçirilmesi bekleniyor. Olayın ayrıntılarıyla ilgili resmi makamların açıklamaları, soruşturmanın ilerleyişine göre kamuoyuyla paylaşılacak.

İSTANBUL BEYKOZ’DA ULUSAL BİR KANALDA YAYINLANAN DİZİNİN SETİNİ BASIP ÇALIŞANLARI TEHDİT EDEREK PARA VE ARAÇ İSTEYEN GRUBA YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA 4 ŞÜPHELİ YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI.