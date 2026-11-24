Mersin'de kadınların sosyal, ekonomik ve psikolojik güçlenmesine bütüncül yaklaşım

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kadına yönelik şiddetle mücadele ve toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlama hedefiyle yürüttüğü çalışmaları genişleterek sürdürüyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı çatısı altında planlanan faaliyetler, hem önleyici tedbirleri hem de mağdurlara yönelik destek mekanizmalarını kapsıyor.

Yerel eşitlik ve katılımcılık:

Belediyenin uyguladığı Yerel Eşitlik Eylem Planı ile kadınların kent yönetiminde söz sahibi olmasının önünü açılıyor. Her pazartesi günü kadın örgütleriyle yapılan toplantılarda ihtiyaç, talep ve öneriler düzenli olarak değerlendiriliyor; bu katılımcı yönetim anlayışı, Uluslararası Katılımcı Demokrasi Gözlemevi tarafından iyi uygulama örneği sayılarak mansiyon ödülüne layık görüldü. Ayrıca şiddet mağduru kadınlara destek veren Kadın Danışma Merkezi ve Kadın Konukevi gibi hizmet birimleri, başvurulara anında müdahale ve yönlendirme sağlıyor.

Ekonomik bağımsızlık ve sağlık desteği:

2019'dan bu yana devam eden girişimler, kadınların ekonomik bağımsızlığını güçlendirmeye odaklanıyor. Belediye, kadın girişimcilerin işletmelerini büyütmelerine katkı sunuyor; üretici kadınlara pazarlama ve tanıtım eğitimleri veriliyor ve kadın emeğiyle üretilen ürünlerin ulusal ve uluslararası pazarlara erişimi destekleniyor. Sürdürülen projelerde "Üretimin her alanında destek Büyükşehir Belediyesi’nden" sloganı öne çıkıyor.

Bunun yanı sıra belediye, kadınların sosyal ve ruhsal iyilik haline yönelik hizmetleri de ücretsiz sunuyor. Mezitli ve Tarsus ilçelerinde hizmet veren Kadın Danışma Merkezlerinde kadınlara ücretsiz diyetisyen, fizyoterapist ve psikolog desteği sağlanıyor; düzenlenen atölye, eğitim ve farkındalık çalışmaları ise önleyici yaklaşımları güçlendiriyor.

Belediyenin bütüncül yaklaşımı, şiddetle mücadele, karar alma süreçlerine katılım ve ekonomik olanakların artırılmasını bir arada ele alarak kadınların kent yaşamındaki rolünü güçlendirmeyi hedefliyor. Bu çalışmalar, hem bireysel destek hem de toplumsal dönüşüm odağında devam ediyor.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE VE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.