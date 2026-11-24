Bayburt POMEM'de farkındalık eğitimi

Bayburt Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) bünyesinde, Türkiye Bağımlılıkla Mücadele (TBM) Yetişkin Eğitimi kapsamında polis adaylarına yönelik bir farkındalık programı düzenlendi. Eğitimde Yeşilay tarafından verilen sunumlarla bağımlılıkla mücadeleye ilişkin temel kavramlar paylaşıldı.

eğitimin içeriği:

Programda bağımlılığın oluşum süreci, birey ve toplum üzerindeki etkileri üzerinde duruldu. Katılımcılara özellikle tütün, alkol, madde, kumar ve teknoloji bağımlılıkları konularında bilgi verildi; bağımlılıklardan korunma yolları, riskli davranışların erken fark edilmesi ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemi anlatıldı.

amaç ve beklentiler:

Etkinliğin amacı polis adaylarının bağımlılıkla mücadele konusundaki bilgi düzeylerini yükseltmek ve sahada farkındalığı artıracak donanımı kazandırmaktı. Yeşilay ise toplumun farklı kesimlerine yönelik eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

BAYBURT POMEM’DE POLİS ADAYLARINA BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİMİ