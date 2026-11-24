AKOM merkezli saha organizasyonu

Bursa'da mevsim normallerinin üzerinde etkili olan sağanak yağış karşısında Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri hızla seferber oldu. Müdahale ve koordinasyon çalışmaları, Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı'na bağlı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) üzerinden anlık olarak yürütüldü.

Hızlı müdahale için sahada yoğun ekip ve araç desteği:

AKOM koordinasyonuyla BUSKİ Genel Müdürlüğü, Ulaşım Dairesi Başkanlığı, İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Zabıta Dairesi Başkanlığı, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ile Tarım Peyzaj A.Ş. ekipleri gece boyunca sahada görev aldı. Toplam 66 araç ve 146 personel ile yürütülen çalışmalar, yağıştan etkilenen bölgelere hızlı müdahale sağladı.

İhbar hatları ve anlık değerlendirme:

Vatandaşlardan gelen bildirimler ALO 153 ve BUSKİ ALO 185 hatları üzerinden alındı ve AKOM tarafından anında değerlendirildi. Gelen ihbarlara ilişkin veriler sahadaki ekiplerle paylaşılmak suretiyle önceliklendirme yapıldı ve vakaların büyümesi engellenmeye çalışıldı.

Başkan vekilinin koordinasyondaki rolü

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, gece boyunca AKOM'da bulunarak saha çalışmalarını yakından takip etti. Büyükşehir bürokratlarının da katıldığı koordinasyon toplantılarında, sahadan gelen bilgiler doğrultusunda ihtiyaç duyulan adımlar belirlendi ve yönlendirildi.

AKOM'da yürütülen koordinasyon sayesinde ekiplerin müdahaleleri değerlendirildi, kaynak dağılımı gözden geçirildi ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için yoğun mesai harcandı. Yerel yönetim kanallarıyla eş zamanlı bilgi akışı sağlanarak, sahadaki çalışmalarda etkinlik arttırıldı.

Belediye yetkilileri, hava koşullarının seyrine göre AKOM merkezli koordinasyonun süreceğini, vatandaşların ihtiyaç ve ihbarlarda belirtilen hatlara başvurmaya devam etmelerini istedi. Ekiplerin gece boyunca yaptığı müdahalelerle olası risklerin azaltılmasına öncelik verildi.

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