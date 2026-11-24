program ve katılımcılar:

Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla belediyenin eğitim kadrosunda görev yapan öğretmenlerle TarzanPark Gençlik Kafe'de düzenlenen yemekte bir araya geldi. Programa başkan yardımcıları, müdürler ve belediyenin eğitmen kadrosu katıldı. Samimi bir ortamda öğretmenlerle birlikte yemek yenildi.

başkanın mesajı:

Yemekte konuşan Hakan Şimşek, öğretmenlerin bilgisi, emeği ve öğretileriyle geleceğe ışık tuttuğunu vurgulayarak tüm öğretmenlerin gününü kutladı. Şimşek, "Bilgisi, emeği ve öğretileriyle geleceğe ışık tutan; aydınlık yarınların kurulmasında emeği geçen tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

kutlama ve kapanış:

Program, Başkan Şimşek'in günün anısına öğretmenlere hediye takdimi ve çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANI HAKAN ŞİMŞEK, 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ DOLAYISIYLA, BELEDİYENİN EĞİTİM KADROSUNDA BULUNAN ÖĞRETMENLERLE BİR ARAYA GELDİ. BAŞKAN ŞİMŞEK, BAŞTA KURUMDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLER OLMAK ÜZERE TÜM EĞİTİMCİLERİN 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ’NÜ KUTLADI.