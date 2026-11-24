Pazarcık'ta zemin güçlendirme çalışmaları sürüyor

Düzce'nin Gümüşova ilçesine bağlı Pazarcık köyünde meydana gelen heyelanın ardından bölgede taş tahkimat ve dolgu çalışmaları başlatıldı. Ekipler, zemindeki oynaklıkları azaltmak ve olası toprak kaymalarının yol açabileceği zararları en aza indirmek için sahada yoğun şekilde çalışıyor.

Çalışmanın amacı:

Yürütülen uygulamalarla öncelikle zemin stabilizasyonu sağlanması, yol altyapısının korunması ve köy içi ulaşım güvenliğinin artırılması hedefleniyor. Yapılan tahkimat ve dolgular, zeminin dayanımını artırarak yeni kayma risklerini azaltmaya yönelik teknik müdahaleler içeriyor.

Saha çalışmaları ve yürütücü kurum:

Düzce İl Özel İdaresi tarafından koordine edilen çalışmalarda saha ekipleri, riskli alanda dolgu malzemesi ve taş bariyerler kullanarak zemin güçlendirme işlemlerini gerçekleştiriyor. Kurum yetkilileri, köylerde ulaşım güvenliğini sağlamak ve riskleri en aza indirmek amacıyla sahadaki çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü bildirdi.

Devam eden müdahalelerle hem heyelan bölgesinin stabil hale getirilmesi hem de Pazarcık köyündeki günlük ulaşımın güvenliğinin korunması amaçlanıyor.

DÜZCE’NİN GÜMÜŞOVA İLÇESİNE BAĞLI PAZARCIK KÖYÜNDE MEYDANA GELEN HEYELANIN ARDINDAN BAŞLATILAN TAŞ TAHKİMAT VE DOLGU ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR. DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ EKİPLERİ, ZEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE ULAŞIM GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA BÖLGEDE ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.