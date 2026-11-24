Kaza ve ilk müdahale:

Olay, 7 Kasım akşamı Bucak ilçesi Fatih Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 ZN 470 plakalı otomobiliyle Antalya-Burdur karayolu istikametinde seyir halinde olan sürücü, Belediye Kademe karşısına geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yol dışına çıktı ve aracını kanala düşürdü.

Kazada araçta bulunan sürücü Muhammed Kamişçi (24) ile yolcu Abbas K. (38) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Bucak Devlet Hastanesine götürüldü.

Tedavi süreci ve soruşturma:

Yapılan müdahalelerde ağır yaralı olduğu belirlenen Muhammed Kamişçi'nin ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Kamişçi, hastanede sürdürülen yoğun bakım ve tedavi çabalarına rağmen geçirdiği 17 günlük süreç sonunda hayatını kaybetti.

Olayla ilgili polis ekiplerinin başlattığı tahkikat sürüyor. Kazanın nedeni, sürücünün kontrol kaybı ve diğer teknik/çevresel etkenler çerçevesinde değerlendirilmek üzere inceleniyor.

MUHAMMED KAMİŞÇİ (24) İDARESİNDEKİ OTOMOBİL, ANTALYA-BURDUR KARAYOLU İSTİKAMETİNDE SEYİR HALİNDEYKEN BELEDİYE KADEME KARŞISINA GELDİĞİ SIRADA SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETMESİ SONUCU YOLDAN ÇIKARAK KANALA DÜŞTÜ.