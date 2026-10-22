Beylikdüzü E-5'te seyir halindeki araç alev aldı

İstanbul E-5 Karayolu Beylikdüzü mevkiinde seyir halindeki bir araçta çıkan yangın, akşam saatlerinde panik yaşanmasına neden oldu. Olay, saat 20.00 sıralarında Ankara istikameti üzerinde meydana geldi.

Olayın gelişimi:

Ankara istikametine giden 34 FM 708 plakalı araç, sürücünün ifadesine göre henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Sürücü, aracı güvenli şekilde yol kenarına çekerek araçtan çıktı ve çevredeki diğer sürücüler yetkililere haber verdi.

Yangın kısa sürede büyürken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahale itfaiye ekipleri tarafından yapıldı ve alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

Müdahale ve trafik:

İtfaiye müdahalesi süresince yol, bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı; ancak araçta maddi hasar oluştu.

Aracın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü ve bölgedeki akış eski haline geldi. Yetkililer, yangının çıkış nedenine ilişkin araştırmanın sürdüğünü bildirdi.

Beylikdüzü E-5’te seyir halindeki araç alevlere teslim oldu