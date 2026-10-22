Kanada ile ihracatta ortak projelere zemin hazırlayan mutabakat zaptı

İmzaya giden süreç:

Ticaret Bakanı Ömer Bolat sosyal medya paylaşımında, İstanbul'da gerçekleştirilecek görüşmeler sonrasında Türk Eximbank ile Kanada’nın ihracat destek kuruluşu EDC arasında bir Mutabakat Zaptı imzalanacağını açıkladı. Bakan Bolat, görüşmelerin Kanada heyetiyle yapılan üst düzey temasların bir parçası olduğunu belirtti.

Paylaşıma göre, görüşme trafiği kapsamında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Kanada Başbakanı Mark Carney başkanlığında heyetler arası toplantılara katılım sağlandı. Bu temaslarda ticaret, enerji, ulaştırma ve savunma sanayii alanlarında iş birliği potansiyelleri ele alındı.

Hedefler ve kapsam:

Bakan Bolat, ikili ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik somut hedefleri açıkladı. Buna göre Türkiye ile Kanada arasında ticaret hacmi önce 5 milyar dolar sonra 10 milyar dolar seviyelerine çıkarılmak isteniyor. Mutabakat zaptı özellikle ihracat kredileri alanında bankacılık düzenlemeleri ve finansman mekanizmalarında iş birliğini derinleştirmeyi amaçlıyor.

Adımın hedefleri arasında, Türk ve Kanadalı şirketlerin başta Afrika, MENA ve Orta Asya olmak üzere üçüncü ülke pazarlarında ortak projeler geliştirmesine katkı sağlama yer alıyor. Böylece hem finansman imkanları genişleyecek hem de ortak proje üretimi teşvik edilecek.

Zamanlama ve beklentiler:

Bakanın verdiği bilgiye göre, yarın İstanbul’da yapılacak görüşmenin ardından Mutabakat Zaptı resmiyet kazanacak. Ayrıca Türkiye ile Kanada arasında Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerinin önümüzdeki ay sonunda Ankara'da başlayacağı belirtildi. İş dünyasının katılımıyla düzenlenecek JETCO toplantısının ise 2027 yılının ilk yarısında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Bu adımlar, iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerini yeni hedeflere taşıma kararlılığının bir parçası olarak sunuluyor. Mutabakatın uygulanması, ihracat finansmanına erişimi kolaylaştırma ve ortak proje kapasitesini artırma açısından izlenmesi gereken önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT, "YARIN İSTANBUL’DA KANADA DIŞİŞLERİ BAKANI İLE GERÇEKLEŞTİRECEĞİMİZ GÖRÜŞMENİN ARDINDAN TÜRK EXİMBANK İLE KANADA’NIN İHRACAT DESTEK KURULUŞU EDC ARASINDA, İHRACAT KREDİLERİ ALANINDAKİ İŞ BİRLİĞİMİZİ GÜÇLENDİRECEK BİR MUTABAKAT ZAPTI İMZALANACAK" DEDİ.