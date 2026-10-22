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Bursa'dan samimi jest: bakan Kacır'a Bursaspor atkısı

BTSO Başkanı Özer Matlı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile görüşmesinde Bursaspor atkısı takdim ederek kentin spor köklerine vurgu yaptı.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 22:42

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Bursa'dan samimi jest: bakan Kacır'a Bursaspor atkısı

Bursa'dan samimi jest: bakan Kacır'a Bursaspor atkısı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı Özer Matlı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile gerçekleştirdiği görüşmede Bursaspor atkısı hediye etti. Takdim anı, iki kurum arasındaki resmi görüşmenin samimi bir anına dönüştü.

Buluşmanın gündemi:

Görüşme sırasında taraflar ekonomik ve sanayiye dair gündem maddelerini ele alırken, hediyeleşme anı kentin kültürel ve sportif değerlerine işaret etti. Bursaspor atkısının takdimi, yerel kimliğin ve spor mirasının sembolik bir vurgusunu taşıdı.

Simgesel hediye ve mesajı:

Önder bir kuruluşun temsilcisi olarak Özer Matlı'nın seçtiği hediye, BTSO'nun kentle kurduğu bağın ve sporun kamusal hafızadaki yerinin altını çizdi. Bursaspor atkısı, Bursalı paydaşlara verilen önemin ve yerel değerlerin görünür kılınmasının bir ifadesi olarak öne çıktı.

Görüşmenin resmi içeriğine dair ayrıntılar paylaşılmadı; ancak takdim edilen atkı, ziyarette dikkat çeken ve fotoğraflara yansıyan unsur oldu.

BURSA TİCARET VE SANAYİ ODASI (BTSO) BAŞKANI ÖZER MATLI, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET FATİH...

BURSA TİCARET VE SANAYİ ODASI (BTSO) BAŞKANI ÖZER MATLI, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET FATİH KACIR’A BURSASPOR ATKISI HEDİYE ETTİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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