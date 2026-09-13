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Kızılcahamam-Çerkeş sınırındaki orman yangınına helikopterle müdahale

Kızılcahamam ile Çerkeş sınırındaki orman yangınına Orman Genel Müdürlüğü, ilçe belediyeleri ve helikopterle göletten taşınan sularla müdahale ediliyor.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 16:23

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kızılcahamam-Çerkeş sınırındaki orman yangınına helikopterle müdahale

Kızılcahamam-Çerkeş sınırında orman yangınına helikopter müdahale etti

Ankara’nın Kızılcahamam İlçesi ile Çankırı’nın Çerkeş İlçesi arasında kalan ormanlık alanda çıkan yangına müdahale anı kameraya yansıdı. Olayda yangının henüz belirlenemeyen bir nedenle başladığı bildirildi.

yangının yeri ve müdahale ekipleri:

Yangın, iki ilçe sınırına yakın ormanlık alanda meydana geldi. Bölgeye sevk edilen ekipler arasında Orman Genel Müdürlüğü ekipleri ile ilçe belediye ekipleri yer aldı. Müdahale çalışmaları, kara ekiplerinin yanı sıra havadan destekle güçlendirildi.

müdahale yöntemi ve çalışmaların seyri:

Yangına havadan müdahale eden helikopterler, çevredeki göletten su taşıyarak alevlere müdahale etti. Ayrıca bölgeye yönlendirilen tankerlerle de su takviyesi sağlandı. Söndürme çalışmaları şu an için devam ediyor ve ekipler yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediyor.

Kamera görüntüleri, helikopterlerin göletten aldığı suları boşaltma ve kara ekiplerinin eş zamanlı müdahalelerini kaydetti. Yetkililer, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını ve çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Ankara’daki orman yangınına helikopterle müdahale edildi

Ankara’daki orman yangınına helikopterle müdahale edildi

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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