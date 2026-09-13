Samsat yol ayrımında taklalar atıp tarlaya yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kaza yerinde yaşananlar:
Adıyaman- Kahta Karayolu Samsat Yol Ayrımı yakınlarında meydana gelen kazada, O.T. (19) yönetimindeki 01 SZ 341 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
Otomobil taklalar atarak tarlaya yuvarlandı ve sürücü yaralandı.
Yaralının müdahalesi:
Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Soruşturma başlatıldı:
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
ADIYAMAN’DA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN TAKLALAR ATARAK TARLAYA YUVARLANMASI SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI.
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