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balkonlar sardunyalarla canlanıyor: gebze'de en güzel balkon seçilecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Komşumla Çiçek Açıyorum Projesi ile Gebze Şehit Numan Dede Caddesi'nde 128 daireye 800 saksı sardunya dağıtıldı.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 16:24

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EDİTÖR: Emre Koç

balkonlar sardunyalarla canlanıyor: gebze'de en güzel balkon seçilecek

proje ve uygulama:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent estetiğini artırmak ve komşuluk kültürünü güçlendirmek amacıyla Komşumla Çiçek Açıyorum Projesi'ni hayata geçirdi. Proje kapsamında görev alan ekip; Kadın ve Aile Hizmetleri ile Park ve Bahçeler Dairesi başkanlıkları personeli ve Anne Şehir gönüllülerinden oluşan 56 kişilik ekip şeklinde organize edildi.

dağıtım ve bakım bilgilendirmesi:

Ekipler, Gebze ilçesindeki Şehit Numan Dede Caddesi'nde çalışma yürüttü ve cadde üzerindeki 128 daireyi ziyaret ederek balkonlarda uygun alan tespit etti. Uygun olan evlerin balkonlarına yaklaşık 800 saksı sakız sardunyası monte edildi. Dağıtım sırasında mahalle sakinlerine, çiçeklerin sulama, gübreleme ve genel bakımına ilişkin pratik teknik bilgiler de aktarıldı; amaç, bitkilerin sokakta kalıcı ve sağlıklı biçimde yaşamasını sağlamaktı.

en güzel balkon yarışması:

Proje kapsamında çiçeklerin gelişimi izlenecek ve ilerleyen süreçte cadde üzerinde bir değerlendirme yapılarak en güzel balkon seçilecek. Dereceye giren vatandaşların ödüllendirileceği yarışmanın, bölgede görsel canlılığı artırmasının yanı sıra komşuluk ilişkilerini de kuvvetlendirmesi hedefleniyor.

GEBZE&#039;DE KOMŞULUK İLİŞKİLERİNİ GÜÇLENDİRMEK VE SOKAKLARI RENKLENDİRMEK İÇİN 128 DAİRE ZİYARET...

GEBZE'DE KOMŞULUK İLİŞKİLERİNİ GÜÇLENDİRMEK VE SOKAKLARI RENKLENDİRMEK İÇİN 128 DAİRE ZİYARET EDİLEREK BALKONLARA SARDUNYALAR YERLEŞTİRİLDİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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