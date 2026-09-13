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Tarsus'ta uzaklaştırma kararına rağmen iş yerinde eşini öldürüp intihar etti

Tarsus'ta hakkında 1,5 yıllık uzaklaştırma kararı olan İsmail S. (47), eşi Narin S.'yi (46) iş yerinde öldürdü; aynı silahla yaşamına son verdi.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 16:10

GÜNCELLEME: 13 Eylül 2026 - 16:18

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Tarsus'ta uzaklaştırma kararına rağmen iş yerinde eşini öldürüp intihar etti

olayın gelişimi:

Olay, Mersin'in Tarsus ilçesi Duatepe Mahallesi İsmetpaşa Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan İsmail S. (47), eşinin çalıştığı iş yerine gitti.

Burada eşi Narin S. (46) ile konuşma girişimi tartışmaya dönüştü. Tartışmanın büyümesi üzerine İsmail S., yanında bulunan silahla eşine ateş etti; ardından aynı silahla kendi hayatına son verdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde çiftin hayatını kaybettiği tespit edildi.

uzaklaştırma kararı ve iddialar:

Edinilen bilgilere göre, İsmail S. hakkında yaklaşık 1,5 yıldır uzaklaştırma kararı bulunuyordu. Buna rağmen şüphelinin eşinin çalıştığı iş yerine gitmesi, kararın kapsamı ve uygulanmasına ilişkin soru işaretleri doğurdu.

soruşturma ve inceleme:

Polis ekipleri olay yerinde detaylı inceleme başlattı. Olayın kesin gelişim şekli ile uzaklaştırma kararının kapsamı ve uygulanmasına dair ayrıntıların soruşturma kapsamında netlik kazanması bekleniyor.

POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNDE İNCELEME YAPARKEN, OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNDE İNCELEME YAPARKEN, OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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