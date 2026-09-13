Tarsus'ta uzaklaştırma kararına rağmen iş yerinde eşini öldürüp intihar etti

olayın gelişimi:

Olay, Mersin'in Tarsus ilçesi Duatepe Mahallesi İsmetpaşa Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan İsmail S. (47), eşinin çalıştığı iş yerine gitti.

Burada eşi Narin S. (46) ile konuşma girişimi tartışmaya dönüştü. Tartışmanın büyümesi üzerine İsmail S., yanında bulunan silahla eşine ateş etti; ardından aynı silahla kendi hayatına son verdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde çiftin hayatını kaybettiği tespit edildi.

uzaklaştırma kararı ve iddialar:

Edinilen bilgilere göre, İsmail S. hakkında yaklaşık 1,5 yıldır uzaklaştırma kararı bulunuyordu. Buna rağmen şüphelinin eşinin çalıştığı iş yerine gitmesi, kararın kapsamı ve uygulanmasına ilişkin soru işaretleri doğurdu.

soruşturma ve inceleme:

Polis ekipleri olay yerinde detaylı inceleme başlattı. Olayın kesin gelişim şekli ile uzaklaştırma kararının kapsamı ve uygulanmasına dair ayrıntıların soruşturma kapsamında netlik kazanması bekleniyor.

POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNDE İNCELEME YAPARKEN, OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI