Beytüşşebap'ta yüksek kesimler beyaza büründü

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışı, özellikle yüksek rakımlı bölgelerde kış manzaralarını beraberinde getirdi. Kato, Tuzluca, Kerkül, Lise Tayra ve Feraşin gibi yerleşim ve yayla alanlarında kar örtüsü ortaya çıktı.

karın yerleşimi ve kalınlığı:

Gözlemlere göre bazı bölgelerde kar kalınlığı 20 santimetreyi aştı. Bu durum, ilçenin yüksek kesimlerindeki doğal görünümü değiştirdi ve kartpostallık görüntüler oluşturdu. Yağışın etkili olduğu alanlarda beyaz örtü, yerel yaşamı ve ulaşım koşullarını daha hassas hale getirdi.

karda ulaşım ve müdahale çalışmaları:

Beytüşşebap İlçe Özel İdaresi ekipleri, yolların kapanma riskine karşı yoğun mesai yürütüyor. Zorlu arazi yapısı ve yüksek rakım nedeniyle iş makineleriyle yürütülen karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Ekipler, ulaşımın aksamaması ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için öncelikli güzergâhlarda temizleme ve tuzlama işlemlerini sürdürüyor.

Olumsuz hava koşullarına rağmen sahada görev yapan ekipler, kapalı veya kapanma riski taşıyan yolları takibe aldı. Yerel yetkililer, bölgedeki sürücüleri dikkatli olmaya ve zorunlu olmadıkça yüksek kesimlere çıkmamaya çağırdı.

Kar yağışının etkisi sürerken, İlçe Özel İdaresi'nin karla mücadele faaliyetleri günlük yaşamın aksamaması için kritik önemde olmaya devam ediyor. Yüksek kesimlerdeki görüntüler, kış mevsiminin bölgedeki etkisinin arttığını açıkça gösteriyor.

Beytüşşebap’ta kış kendini gösterdi: Kar kalınlığı 20 santimetreyi aştı