Beytüşşebap'ta sel mağdurlarına 30 konutluk konteyner kent

konteyner kent kuruldu

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde geçtiğimiz aylarda yaşanan şiddetli yağış sonrası oluşan sel felaketinden etkilenen ailelere yönelik çalışma başlatıldı. Yetkililer, selden zarar gören 39 aile için başlatılan plan doğrultusunda ilçe ve köylerdeki mağdurların barınma ihtiyacını karşılamak üzere konteyner kent kurdu. İlçeye getirilen konteynerler, öncelikli olarak 30 aile için yerleştirildi ve kış ayları gelmeden yaşam alanı hazırlanması hedeflendi.

yetkililer incelemelerde bulundu:

Uygulamayı koordine eden kurumlar arasında Şırnak Valiliği, AFAD ve Beytüşşebap Kaymakamlığı yer aldı. Kurulan konteyner kentte incelemelerde bulunan yetkililer arasında İlçe Kaymakamı Muhammed Emin Tutal, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hüseyin Öztürk ve İlçe Emniyet Amiri bulunuyor. Yetkililer, konteynerlerin yerleştirilmesi ve teknik altyapının sağlanması çalışmalarını yerinde kontrol etti.

kış öncesi önlemler ve amaç:

İlçe merkezi ve köylerde kışın sert geçtiği göz önünde bulundurularak hazırlanan konteyner kent, vatandaşların soğuk havalarda mağdur olmaması amacıyla planlandı. Kurulan yeni yaşam alanında barınma, temel altyapı ve güvenlik adımlarının tamamlanmasıyla mağdurların günlük yaşamı kolaylaştırılacak. Yetkililer, ihtiyaca göre ilave destek ve düzenlemelerin süreceğini belirtti.

ŞIRNAK’TA AFAD SELDEN ZARAR GÖRENLER İÇİN KONTEYNER KENT KURDU. 30 AİLE İÇİN DEVLET KIŞ GELMEDEN ÇALIŞMALARA BAŞLADI.