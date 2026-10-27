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Emet’te acil durumlara hazırlık: temel yaşam desteği atölyesi

Emet'te TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği'nde Öğr. Gör. Dr. Yeter Akkaya yönetiminde lise ve üzeri katılımcılara uygulamalı temel yaşam desteği eğitimi verildi.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 09:55

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Emet’te acil durumlara hazırlık: temel yaşam desteği atölyesi

Emet'te temel yaşam desteği atölyesi

Kütahya'nın Emet ilçesinde düzenlenen TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği kapsamında gerçekleştirilen atölye, lise ve üzeri yaş grubundaki katılımcılara yönelik uygulamalı eğitim sundu. Etkinlik, Öğr. Gör. Dr. Yeter Akkaya liderliğinde yapıldı ve acil müdahalelerde temel becerilerin kazandırılmasına odaklandı.

Eğitimin içeriği ve uygulama:

Katılımcılar eğitimde önce temel yaşam desteğinin kuramsal aşamalarını öğrendi. Ardından eğitim mankenleri üzerinde kalp masajı ve suni solunum uygulamalarını deneyimleyerek doğru bası oranı, kompresyon derinliği ve solunum teknikleri gibi pratik ayrıntılara hakim oldu. Uygulamalı bölüm, katılımcıların müdahale pratiğini güçlendirecek şekilde kurgulandı.

Amaç ve farkındalık:

Atölye ile katılımcıların temel yaşam desteği konusunda bilgi ve farkındalıklarının artırılması amaçlandı. Uygulamalı eğitim sayesinde katılımcılar acil durumlarda doğru ve bilinçli müdahale gerçekleştirme konusunda deneyim kazanma fırsatı buldu.

EMET’TE HAYAT KURTARAN EĞİTİM

EMET’TE HAYAT KURTARAN EĞİTİM

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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