Gençlere iklim dersi: COP31 öncesi kritik uyarılar

HasTavuk, sürdürülebilirlik ve çevre bilinci çalışmalarını lise düzeyine taşıyarak Zübeyde Hanım Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine kapsamlı bir bilgilendirme programı gerçekleştirdi. Etkinlik, yaklaşan uluslararası gündem ve özellikle 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek olan COP31 İklim Zirvesi öncesinde iklim krizine dikkat çekmeyi amaçladı.

gündelik yaşamdan küresel ölçeğe etkiler:

Programın konuşmacısı Prof. Dr. Nihat Sapan, küresel ısınmanın salt hava sıcaklıklarındaki artıştan ibaret olmadığını vurguladı. Sapan, iklim değişikliğinin tarım, su kaynakları, ekonomik dengeler ve sağlıklı beslenme gibi alanlarda zincirleme etkiler yarattığını anlattı. Öğrencilere, sıcaklık artışlarının bölgesel tarım verimliliğini nasıl etkilediği, kuraklık ve aşırı yağışların su yönetimini zorlaştırdığı gibi somut örneklerle krizlerin günlük hayata dönüşen yansımaları aktarıldı.

Sunumda, çevresel verilerin düzenli izlenmesinin ve değişimlerin doğru yorumlanmasının önemine dikkat çekildi. Prof. Dr. Sapan, küçük bireysel davranış değişikliklerinin bile kolektif sonuçlar doğurabileceğini belirterek, bilinçli tüketim ve sürdürülebilir alışkanlıkların erken yaşta kazandırılmasının gerekliliğini yineledi.

gençlerin rolü ve eğitim yaklaşımı:

HasTavuk yetkilileri ile okulun iş birliği çerçevesinde düzenlenen program, gençlerin bilgi sahibi olmasını sağlamanın ötesinde davranış değişikliğine yönlendirmeyi hedefliyor. Etkinlikte, iklim politikalarının şekillenmesinde gençlerin bilgilendirilmiş ve farkındalıklı olmasının önemi vurgulandı. Prof. Dr. Nihat Sapan sunumunda, iklim gündeminin sadece karar vericilerin sorumluluğu olmadığını; eğitim, medya ve özel sektör iş birlikleriyle toplumun tüm kesimlerinin sürece dahil edilmesi gerektiğini aktardı.

HasTavuk, bu tür eğitimlerle çevre sorunlarına duyarlı ve sürdürülebilir bir gelecek vizyonuna sahip nesillerin yetişmesine katkı sunmayı sürdüreceklerini belirtti. Öğrenciler ise program sonunda COP31 gündeminin ve küresel ısınmanın kendi gelecekleri üzerindeki etkilerine dair daha net bir farkındalık kazandıklarını ifade ettiler.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE ÇEVRE BİLİNCİ ODAKLI ÇALIŞMALARINI SÜRDÜREN HASTAVUK, ZÜBEYDE HANIM KIZ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK KAPSAMLI BİR BİLGİLENDİRME PROGRAMI DÜZENLEDİ. ETKİNLİKTE, YAKLAŞAN COP31 İKLİM ZİRVESİ ÖNCESİNDE İKLİM KRİZİNE DİKKAT ÇEKİLDİ.