Dolar 49,5091 +0,08%
Euro 55,6503 +0,22%
Bist 11.721,72 -2,89%
Altın Gram 6.655,28 +0,26%
EUR/USD 1,1242 +0,19%
Brent Petrol 109,86 +3,72%
--°

Beytüşşebap'ta yağış sonrası yamaçtan kopan dev kayalar yolu kapattı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Komato bölgesinde yamaçtan kopan dev kayalar Şırnak-Beytüşşebap karayolunu kapattı, karayolları ekipleri müdahale ediyor.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 11:16

GÜNCELLEME: 18 Ekim 2026 - 11:31

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Beytüşşebap'ta yağış sonrası yamaçtan kopan dev kayalar yolu kapattı

Şırnak-Beytüşşebap karayolu, yamaçtan kopan kayalar nedeniyle ulaşıma kapandı

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan yoğun yağışlar sonucu Taşarası köyü Komato bölgesinden kopan dev kayalar, karayoluna savrularak ulaşımı durdurdu. Olayın ardından güzergâhta uzun araç kuyrukları oluştu ve trafik akışı tamamen kesildi.

Müdahale çalışmaları:

Bölgeden gelen bildirim üzerine karayolları ekipleri hemen sevk edildi. Ekipler, yola düşen kaya bloklarını kaldırmak ve güvenli geçişi yeniden sağlamak için çalışma başlattı. Ekiplerin bölgede vinç ve iş makineleriyle müdahale ettiği, yolun açılması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Ulaşımda yaşanan aksama ve güvenlik:

Kayaların düşmesi nedeniyle güzergâhta ilerleyen araçlar olay yerinde beklemek zorunda kaldı; yetkililer, bölgedeki çalışmalar tamamlanana dek alternatif güzergâh veya trafik planlaması konusunda yönlendirme yapılacağını belirtti. Olay, özellikle hava koşullarının olumsuz seyrettiği dönemlerde yamaçlı kesimlerde yaşanan heyelan risklerini bir kez daha gündeme getirdi.

Yetkililer, vatandaşların yetkililer tarafından yapılacak duyuruları takip etmelerini ve çalışma bölgesinde güvenlik önlemlerine uymalarını istedi. Bölgede yürütülen temizlik ve zemin güvenliği çalışmalarının ardından yolun tekrar ulaşıma açılacağı aktarıldı.

ŞIRNAK-BEYTÜŞŞEBAP YOLU, DÜŞEN DEV KAYALAR NEDENİYLE ULAŞIMA KAPANDI

ŞIRNAK-BEYTÜŞŞEBAP YOLU, DÜŞEN DEV KAYALAR NEDENİYLE ULAŞIMA KAPANDI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kepez temizliğinde verimlilik öne çıkıyor: atölyeden 7/24 sahaya
images

Mersin'den üç farklı yaklaşım: sıfır atıkta ulusal örnek oldu
images

Kepez'te yamaç kaydı: evin bahçesi sürüklendi, alt kat balkon zarar gördü
images

Hazar Gölü sazan kupası spor ve korumayı buluşturdu: 422 balık göle bırakıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kepez temizliğinde verimlilik öne çıkıyor: atölyeden 7/24 sahaya

Kepez'te yamaç kaydı: evin bahçesi sürüklendi, alt kat balkon zarar gördü

Mersin'den üç farklı yaklaşım: sıfır atıkta ulusal örnek oldu

Tırın yoldan çıkışı Diyarbakır-Silvan yolunda trafiği etkiledi

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Akhisar'da ağır kaza sonrası otobüs ve tır vinçlerle kaldırılıyor

Kayserispor 22 puanla zirvede yalnız

Çorum'dan Gaziantep'te erken üstünlük: Cengiz Ünder fileleri havalandırdı

Bursa'dan hareket eden tur otobüsünün kaza öncesi görüntüleri ortaya çıktı