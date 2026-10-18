Beytüşşebap'ta yağış sonrası yamaçtan kopan dev kayalar yolu kapattı

Şırnak-Beytüşşebap karayolu, yamaçtan kopan kayalar nedeniyle ulaşıma kapandı

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan yoğun yağışlar sonucu Taşarası köyü Komato bölgesinden kopan dev kayalar, karayoluna savrularak ulaşımı durdurdu. Olayın ardından güzergâhta uzun araç kuyrukları oluştu ve trafik akışı tamamen kesildi.

Müdahale çalışmaları:

Bölgeden gelen bildirim üzerine karayolları ekipleri hemen sevk edildi. Ekipler, yola düşen kaya bloklarını kaldırmak ve güvenli geçişi yeniden sağlamak için çalışma başlattı. Ekiplerin bölgede vinç ve iş makineleriyle müdahale ettiği, yolun açılması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Ulaşımda yaşanan aksama ve güvenlik:

Kayaların düşmesi nedeniyle güzergâhta ilerleyen araçlar olay yerinde beklemek zorunda kaldı; yetkililer, bölgedeki çalışmalar tamamlanana dek alternatif güzergâh veya trafik planlaması konusunda yönlendirme yapılacağını belirtti. Olay, özellikle hava koşullarının olumsuz seyrettiği dönemlerde yamaçlı kesimlerde yaşanan heyelan risklerini bir kez daha gündeme getirdi.

Yetkililer, vatandaşların yetkililer tarafından yapılacak duyuruları takip etmelerini ve çalışma bölgesinde güvenlik önlemlerine uymalarını istedi. Bölgede yürütülen temizlik ve zemin güvenliği çalışmalarının ardından yolun tekrar ulaşıma açılacağı aktarıldı.

ŞIRNAK-BEYTÜŞŞEBAP YOLU, DÜŞEN DEV KAYALAR NEDENİYLE ULAŞIMA KAPANDI