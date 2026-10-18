Bartın'da gece başlayan sağanak ve rüzgar günlük yaşamı aksattı

Bartın'da yağış ve rüzgar kesintisiz etkisini sürdürüyor

Bartın’da gece saatlerinde başlayan yoğun sağanak, sabah saatlerinde de devam etti. Kent merkezindeki yollar kısa sürede suyla dolarken, yağışın beraberinde getirdiği kuvvetli rüzgar yaşamı zorlaştırdı.

şehir merkezinde su baskını:

Şiddetli yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, birçok noktada yollar adeta gölete döndü. Kentteki mazgallar doldu ve bazı rögarlardan su taştı; bu durum ulaşımda aksamalara yol açtı ve yaya güvenliğini olumsuz etkiledi.

rüzgarın verdiği zarar ve yetkili uyarısı:

Rüzgarın etkisiyle trafik dubaları ve sokak tabelaları devrildi; park halindeki bir motosiklet ile bir bisiklet de rüzgar nedeniyle devrildi. Valilik, yağışların saat 15.00’a kadar devam edeceğini bildirerek vatandaşları sel, su baskını, heyelan ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

RÜZGARDA PARK HALİNDE BİR MOTOSİKLET DEVRİLİRKEN, YAĞMUR NEDENİYLE YOLLARDA SU BİRİKİNTİLERİ OLUŞTU.