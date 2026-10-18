Bıçakla kent meydanında trafiği durduran kadın ikna edildi

Bursa kent meydanı'nda yaşananlar

Osmangazi ilçesi Kent Meydanı'nda gerçekleşen olayda, çocuğunu göremediğini iddia eden 35 yaşındaki Demet Ö. eline bıçak alıp boğazına dayayarak sokağa çıktı ve akan trafiği durdurdu.

polis ve sağlık ekiplerinin müdahalesi:

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Polis çevrede güvenlik önlemi aldı, kadınla iletişim kurmak için uzun süre uğraştı. Görevlilerin yaklaşık bir saatlik ikna çabası sonucu kadın elindeki bıçağı bıraktı.

kalabalığın tepkisi ve olayın sonucu:

Yağmura rağmen bölgeye toplanan yüzlerce vatandaş olayı izledi; bıçak bırakılınca bazı izleyiciler polise alkışla tepki gösterdi ve gelişmeler cep telefonu kameralarına yansıdı. Olayda şans eseri yaralanan olmadı ve güvenlik birimleri inceleme başlattı.

BURSA'DA ÇOCUĞUNU GÖREMEDİĞİNİ İDDİA EDEN 35 YAŞINDAKİ KADIN, BOĞAZINA BIÇAK DAYAYARAK EYLEM YAPTI