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Cumhurbaşkanı Nawrocki ile Anayasa Mahkemesi başkan vekili arasında kapıda itişme

Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, başkanların açığa alınmasının ardından Anayasa Mahkemesi'ne girişte geçici başkanla arbede yaşadı; iki büyükelçi istifa etti.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 06:11

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Cumhurbaşkanı Nawrocki ile Anayasa Mahkemesi başkan vekili arasında kapıda itişme

Cumhurbaşkanı Nawrocki ile Anayasa Mahkemesi başkan vekili arasında kapıda itişme

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Senegal'e gitmek üzereyken ülkede verilen bir kararla Anayasa Mahkemesi Başkanı Bogdan Swieczkowski ile Başkan Yardımcısı Bartlomiej Sochanski'nin anayasa mahkemesinin çalışmasını engelledikleri gerekçesiyle 1 ay süreyle açığa alınması haberinin ardından Varşova'ya dönerek Anayasa Mahkemesi'ne geldi.

Mahkeme önünde gerilim ve kapı önündeki arbede:

Cumhurbaşkanı Nawrocki, önce Yargıtay Başkanı Zbigniew Kapinski ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda görüştü; ardından Kapinski ile birlikte mahkeme binasına yöneldi. Binanın önünde vatandaşlar ve muhalefet partileri protestolarını sürdürürken, Nawrocki beraberindekilerle içeri girmek istedi. Kapıda, geçici olarak Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na getirilen Anna Korwin-Piotrkowska Cumhurbaşkanı'nın içeri girmesine engel olmaya çalıştı.

Kısa süreli görüntülerde Korwin-Piotrkowska'nın Nawrocki'yi fiziksel olarak tutmaya çalıştığı, Cumhurbaşkanı'nın ise "Lütfen çekilin" ve "Lütfen beni bırakın" sözleriyle karşılık verdiği görülüyor. İtişme kısa sürdü ve daha sonra Nawrocki ile beraberindeki bazı yetkililer mahkeme binasına girdi. Yine görüntülere göre Yargıtay Başkanı Zbigniew Kapinski ve görevden alındığı belirtilen Başkan Yardımcısı Bartlomiej Sochanski de binaya girenler arasındaydı.

Protestolar ve diplomatik sonuçlar:

Olayların yaşandığı sırada mahkeme binası önündeki protestoların devam ettiği, sivil ve siyasal tepkilerin yoğunlaştığı bildirildi. Bu gelişmelerin ardından, Polonya'nın Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Jakub Kumoch ile Romanya Büyükelçisi Pawel Soloch ülkede yaşananlardan ötürü istifa ettiklerini duyurdu.

Olaylar, Anayasa Mahkemesi'ndeki atama ve açığa alma kararlarının hukuki ve siyasi sonuçları üzerine yeni tartışmaları başlatırken, mahkeme binası önündeki kısa süreli arbede hem yerel hem de uluslararası gözlemcilerin dikkatini çekti. Sürecin nasıl ilerleyeceği ve ilgili yetkililerin açıklamalarının detayları takip ediliyor.

POLONYA CUMHURBAŞKANI NAWROCKİ&#039;NİN ANAYASA MAHKEMESİ&#039;NE GİRİŞİNDE ARBEDE YAŞANDI

POLONYA CUMHURBAŞKANI NAWROCKİ'NİN ANAYASA MAHKEMESİ'NE GİRİŞİNDE ARBEDE YAŞANDI

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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