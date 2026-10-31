Dolar 49,9308 +0,04%
Euro 55,7198 -0,10%
Bist 10.759,56 -3,64%
Altın Gram 6.258,95 -3,29%
EUR/USD 1,1166 -0,13%
Brent Petrol 113,43 +2,37%
--°

Saztepe'de çarpışan tır ve kamyon yolları aksattı, iki yaralı

Erzincan-Erzurum kara yolunun Saztepe mevkisinde tır ile kamyon çarpıştı; iki kişi yaralandı, yaralılar Mengücek Gazi Hastanesi'ne kaldırıldı.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 06:30

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Saztepe'de çarpışan tır ve kamyon yolları aksattı, iki yaralı

Saztepe'de çarpışan tır ve kamyon yolları aksattı, iki yaralı

Erzincan-Erzurum kara yolunun Saztepe mevkisinde tır ile kamyonun çarpışması sonucu trafik bir süre aksadı ve iki kişi yaralandı.

Olayda, M. H. idaresindeki 61 AGA 147 plakalı tır ile H. A. yönetimindeki 25 ACG 769 plakalı kamyonun çarpıştığı bildirildi.

Müdahale ve yaralılar:

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından 2 yaralı ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Trafik ve soruşturma:

Kaza nedeniyle kara yolunda trafik bir süre aksadı; ekiplerin çalışması sonrasında ulaşım kontrollü olarak yeniden sağlandı. Olayla ilgili yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

ERZİNCAN-ERZURUM KARA YOLUNUN SAZTEPE MEVKİSİNDE TIR İLE KAMYONUN ÇARPIŞMASI SONUCU 2 KİŞİ...

ERZİNCAN-ERZURUM KARA YOLUNUN SAZTEPE MEVKİSİNDE TIR İLE KAMYONUN ÇARPIŞMASI SONUCU 2 KİŞİ YARALANDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kayseri'de 'dur' ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonrası 360 bin lira ceza al...
images

Bayrampaşa'da çatı yangını düğün salonunda maddi hasar bıraktı
images

Erzincan'da kırklar caddesi'nde çarpışma: motosiklet sürücüsü yaralandı
images

Edirne'de kapıkule yolunda tur otobüsü ile nar yüklü tır çarpıştı, 10 kişi yaral...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Eğitime erişimi kolaylaştıran adım: Demirözü'nde öğrencilere ücretsiz ulaşım

Kayseri'de 'dur' ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonrası 360 bin lira ceza aldı

Arıcılara ek süre: arılı kovan desteği başvuruları 6 kasım'a kadar

Bayrampaşa'da çatı yangını düğün salonunda maddi hasar bıraktı

TREND HABERLER

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor

Muğla'nın arama kurtarma köpekleri Afyonkarahisar sınavını başarıyla tamamladı