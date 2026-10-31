Saztepe'de çarpışan tır ve kamyon yolları aksattı, iki yaralı

Erzincan-Erzurum kara yolunun Saztepe mevkisinde tır ile kamyonun çarpışması sonucu trafik bir süre aksadı ve iki kişi yaralandı.

Olayda, M. H. idaresindeki 61 AGA 147 plakalı tır ile H. A. yönetimindeki 25 ACG 769 plakalı kamyonun çarpıştığı bildirildi.

Müdahale ve yaralılar:

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından 2 yaralı ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Trafik ve soruşturma:

Kaza nedeniyle kara yolunda trafik bir süre aksadı; ekiplerin çalışması sonrasında ulaşım kontrollü olarak yeniden sağlandı. Olayla ilgili yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

ERZİNCAN-ERZURUM KARA YOLUNUN SAZTEPE MEVKİSİNDE TIR İLE KAMYONUN ÇARPIŞMASI SONUCU 2 KİŞİ YARALANDI