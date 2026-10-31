Erzincan'da kırklar caddesi'nde çarpışma: motosiklet sürücüsü yaralandı

Erzincan'da Kırklar Caddesi'nde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu sürücü G. G. yaralandı; 112 sağlık ve polis ekipleri müdahale etti.