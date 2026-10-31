Erzincan'da kırklar caddesi'nde çarpışma: motosiklet sürücüsü yaralandı

Erzincan'da trafik kazası
Erzincan'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza, Atatürk Mahallesi Kırklar Caddesi'nde meydana geldi.
Kaza ayrıntıları:
Motosikleti G. G. idaresindeki araç ile sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 24 AT 432 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü G. G. yaralandı.
Müdahale ve soruşturma:
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yaralıya olay yerinde müdahale edilirken, polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
ERZİNCAN'DA MOTOSİKLET İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI
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