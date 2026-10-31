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Erzincan'da kırklar caddesi'nde çarpışma: motosiklet sürücüsü yaralandı

Erzincan'da Kırklar Caddesi'nde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu sürücü G. G. yaralandı; 112 sağlık ve polis ekipleri müdahale etti.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 06:36

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Erzincan'da kırklar caddesi'nde çarpışma: motosiklet sürücüsü yaralandı

Erzincan'da trafik kazası

Erzincan'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza, Atatürk Mahallesi Kırklar Caddesi'nde meydana geldi.

Kaza ayrıntıları:

Motosikleti G. G. idaresindeki araç ile sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 24 AT 432 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü G. G. yaralandı.

Müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yaralıya olay yerinde müdahale edilirken, polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ERZİNCAN&#039;DA MOTOSİKLET İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI

ERZİNCAN'DA MOTOSİKLET İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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