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Bıçaklı kavgada adli kontrol kararı: tutuklu sanık tahliye edildi

Kayseri'de 28 Mayıs 2026'deki bıçaklı kavgada sanık A.H.S. adli kontrolle tahliye edildi; mağdur E.Ç.Ç. tehdit edildiğini ve şikayetçi olduğunu söyledi.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 15:37

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bıçaklı kavgada adli kontrol kararı: tutuklu sanık tahliye edildi

Kayseri'de bıçaklı kavga davasında karar

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 28 Mayıs 2026 tarihinde Battalgazi Mahallesi’nde meydana gelen bıçaklı kavgaya ilişkin davada mahkeme, tutuklu sanık A.H.S. hakkında adli kontrol şartlarının uygulanarak tahliye kararı verdi. Olayda mağdur E.Ç.Ç. yaralanmış, dosya Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne intikal etmişti.

Olayın gelişimi:

Mahkeme kayıtlarına göre tartışma, taraflar arasında husumet ve kıskançlık iddiaları üzerine çıktı. Savunmasında A.H.S. (25), mağdurla olay günü ilk kez karşılaştığını belirtti. Aracından aldığı meyve bıçağını koruma amaçlı taşıdığını söyleyen sanık, bıçakla sallama sonucu yaralanma meydana geldiğini ve bilerek hareket etmediğini savundu. Sanık ifadesinde, "Arabadan indiğimde ilk teması o yaptı. Kendimi korumak amacıyla salladığım bıçak üzerine denk geldi. Pişmanım, bilerek ve isteyerek yapmadım" diye konuştu.

Mağdurun beyanı ve tanık ifadeleri:

Mağdur E.Ç.Ç. (19) ise sanığı, O.K. ile ilişkisi nedeniyle tanıdığını, olaydan önce telefonla tehditler aldığını iddia etti. E.Ç.Ç., Beştepeler Mesire Alanı’nda arkadaşlarıyla olduğu sırada rahatsızlandığını, eve gitmek için yardım istediğini ve daha sonra O.K., M.T. ile birlikte A.H.S.’nin geldiğini anlattı. Olay esnasında itme sırasında sanığın bıçağı çıkararak karnına sapladığını ve kolunun da yaralandığını belirten mağdur, "Eğer orada M.T. ve O.K. olmasaydı ölebilirdim. Şikayetçiyim" dedi.

Duruşmada dinlenen tanık ifadelerinin ardından Cumhuriyet savcısı tutukluluğun devamını talep etti. Ancak mahkeme heyeti, delil durumu ve yargılama koşullarını değerlendirerek sanık A.H.S.'nin adli kontrol tedbirleri uygulanmak suretiyle tahliyesine hükmetti.

Karar kapsamında uygulanan adli kontrol tedbirleri ve duruşmada sunulan ifadeler dosyada kayıtlı kalmaya devam edecek; mağdurun şikayeti ise sürecin ilerleyen aşamalarında yargı tarafından değerlendirilecek.

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE İKİ KADIN ARASINDA ÇIKAN VE BİR KİŞİNİN BIÇAKLA YARALANDIĞI OLAYA...

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE İKİ KADIN ARASINDA ÇIKAN VE BİR KİŞİNİN BIÇAKLA YARALANDIĞI OLAYA İLİŞKİN DAVADA KARAR ÇIKTI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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