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Alanya'da jandarmadan 144 kilo kaçak tütün operasyonu

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alanya'da kolilerde yaptıkları aramada 144 kilogram açık sarmalık kıyılmış tütün ele geçirerek adli tahkikat başlattı.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 16:00

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Alanya'da jandarmadan 144 kilo kaçak tütün operasyonu

operasyonun kapsamı:

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı doğrultusunda ilçede kaçak tütün ve tütün mamullerinin satışının ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

bulgu ve arama:

Çalışmalar kapsamında bir şahsa ait kolilerde yapılan aramada, koliler arasında gizlenmiş 144 kilogram açık sarmalık kıyılmış tütün ele geçirildi.

soruşturma başlatıldı:

Olayla ilgili olarak adli tahkikat başlatıldı; konuyla ilgili soruşturma ve işlemler yetkili birimler tarafından sürdürülüyor.

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN OPERASYONDA, KOLİLER İÇERİSİNDE 144...

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN OPERASYONDA, KOLİLER İÇERİSİNDE 144 KİLOGRAM AÇIK SARMALIK KIYILMIŞ TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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