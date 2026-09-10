Alanya'da jandarmadan 144 kilo kaçak tütün operasyonu

operasyonun kapsamı:

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı doğrultusunda ilçede kaçak tütün ve tütün mamullerinin satışının ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

bulgu ve arama:

Çalışmalar kapsamında bir şahsa ait kolilerde yapılan aramada, koliler arasında gizlenmiş 144 kilogram açık sarmalık kıyılmış tütün ele geçirildi.

soruşturma başlatıldı:

Olayla ilgili olarak adli tahkikat başlatıldı; konuyla ilgili soruşturma ve işlemler yetkili birimler tarafından sürdürülüyor.

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN OPERASYONDA, KOLİLER İÇERİSİNDE 144 KİLOGRAM AÇIK SARMALIK KIYILMIŞ TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ.