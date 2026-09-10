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Trabzonspor Konyaspor sınavına taktik ağırlıklı hazırlanıyor

Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile ısınma, pas ve taktik çalışması yaparak Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü; 13.30'da son idman sonrası Konya'ya gidecek.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 16:13

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Trabzonspor Konyaspor sınavına taktik ağırlıklı hazırlanıyor

trabzonspor hazırlıklarını tesislerde tamamluyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 5. hafta öncesinde deplasmandaki Konyaspor maçı hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdürdü.

antrenmanın akışı:

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Oyuncular daha sonra pas çalışması yaparak tempoyu yükseltti. Çalışma, Konyaspor karşılaşmasına yönelik taktik uygulamalarla sonlandırıldı.

son idman ve yolculuk:

Trabzonspor, yarın saat 13.30'da yapacağı son antrenmanla hazırlıkları tamamlayacak. Antrenmanın ardından takım Konya'ya hareket ederek maç hazırlıklarını sahada tamamlamayı hedefliyor.

TRABZONSPOR, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 5. HAFTASINDA DEPLASMANDA OYNAYACAĞI KONYASPOR MAÇININ...

TRABZONSPOR, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 5. HAFTASINDA DEPLASMANDA OYNAYACAĞI KONYASPOR MAÇININ HAZIRLIKLARINI YAPTIĞI ANTRENMANLA SÜRDÜRDÜ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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