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Hipodrom için ortak akıl: Muğla'da belediye ve dernek el ele

Ahmet Aras ve Gonca Köksal Aras, Muğla Gelişim Derneği'nin toplantısında iki yıldır üzerinde çalışılan Hipodrom Projesi ve ortak adımları değerlendirdi.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 16:15

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EDİTÖR: Caner Şahin

Hipodrom için ortak akıl: Muğla'da belediye ve dernek el ele

Hipodrom için ortak akıl: Muğla'da belediye ve dernek el ele

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, Muğla Gelişim Derneği'nin geleneksel grup toplantısında dernek üyeleriyle bir araya geldi. Toplantıda derneğin iki yıldır üzerinde çalıştığı Hipodrom Projesi ile kentin gelişimine yönelik ortak çalışmalar ele alındı.

Hipodrom Projesinde gelinen aşama değerlendirmesi:

Toplantıda Hipodrom Projesi'nin bugüne kadar geldiği aşama değerlendirildi. Projenin bundan sonraki sürecinde atılabilecek adımlar ve yerel yönetimlerle yürütülebilecek ortak çalışmalar görüşüldü.

Başkanların değerlendirmeleri:

Burak Nizamoğlu, dernek başkanı olarak yaptığı konuşmada: "Geleneksel grup toplantımızda Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras ve Menteşe Belediye Başkanımız Sayın Gonca Köksal Aras’ı ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk. Başkanlarımızın katılımıyla oldukça verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Yaklaşık iki yıldır takip ettiğimiz ve geliştirdiğimiz Hipodrom Projemize ilk günden bu yana verdikleri destek bizim için çok kıymetli. Bu süreçte belediyelerimizin desteğini her zaman yanımızda hissettik. Toplantımızda projemizin bugüne kadar geldiği noktayı değerlendirirken, bundan sonraki süreçte atılacak adımları ve yapılabilecek çalışmaları da ortak akıl anlayışıyla ele aldık. Ahmet Aras ve Gonca Köksal Aras’a toplantımıza katılımları ve projemize verdikleri destek için teşekkür ediyoruz" dedi.

Gonca Köksal Aras ise toplantıda şunları söyledi: "Muğla Gelişim Derneği olarak ilk günden bu yana güçlü dayanışmanız, ürettiğiniz fikirler ve geliştirdiğiniz projelerle kentimizin ekonomik, sosyal, kültürel ve sportif gelişimine önemli katkılar sunuyorsunuz. Özellikle Hipodrom Projesi için gösterdiğiniz çabayı çok kıymetli buluyor; bu projenin Muğla’mıza ve Menteşe’mize önemli bir değer kazandıracağına inanıyorum. Menteşe Belediyesi olarak projenin hayata geçirilmesi için üzerimize düşeni yapmaya hazırız".

Ahmet Aras da ilgili paydaşların görüşünü sürece dâhil etme ve projeyi ortak akılla yürütme taahhüdünü yinelerek, "Muğla’nın geleceğini ilgilendiren her çalışmada sivil toplum kuruluşlarımızın fikirlerini ve katkılarını önemsiyoruz. Kentimize değer katacak projeleri ortak akılla değerlendirmek, farklı kesimlerin görüşlerini sürece dâhil etmek bizim yönetim anlayışımızın önemli bir parçası. Muğla Gelişim Derneğinin yaklaşık iki yıldır üzerinde çalıştığı Hipodrom Projesini ve gelinen aşamayı da bu anlayışla değerlendirdik. Projenin bundan sonraki sürecinde ilgili tüm paydaşlarla birlikte çalışarak Muğla’mız için en doğru adımların atılması konusunda üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz" dedi.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AHMET ARAS VE MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANI GONCA KÖKSAL ARAS, MUĞLA...

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AHMET ARAS VE MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANI GONCA KÖKSAL ARAS, MUĞLA GELİŞİM DERNEĞİ TARAFINDAN DÜZENLENEN GELENEKSEL GRUP TOPLANTISINDA DERNEK ÜYELERİYLE BİR ARAYA GELDİ.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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