Konteynerler Kozan'da evlerini kaybeden ailelere geçici nefes oldu

Konteyner teslimatı yapıldı:

Adana'nın Kozan ilçesinde 8 Eylül tarihinde Enizçakırı bölgesinde başlayan ve iki ilçeye yayılan orman yangını sonrası evleri zarar gören ailelerin geçici barınma ihtiyacı karşılanıyor. Kozan Kaymakamlığı tarafından yürütülen hasar tespit çalışmalarının ardından, evleri yanan vatandaşlara konteyner teslimatı gerçekleştirildi.

Teslim edilen konteynerler, yangından etkilenen ailelerin ilk acil ihtiyaçlarını karşılamayı ve gece güvenliğini sağlamayı amaçlıyor. Konteynerlere kavuşan afetzedeler yetkililere teşekkür etti ve teslimatın kendileri için büyük kolaylık sağladığını belirtti.

Afetzedelerin anlatımları:

Evini hastanedeyken yandığını öğrenen Meryem Bozkurt, yaşadıklarını "6 gündür uyuyamıyordum. Konteynerimiz geldi, Allah razı olsun. Yılan ve akrepten uyuyamıyorduk. Acımız büyük ama konteyner gelmesiyle gecemizi rahat geçirdik" sözleriyle aktardı. Bozkurt ayrıca, "20 yıldır burada yaşıyorum. Pandemiden beri astım hastası olunca yaz kış burada kalıyorum. Bütün hatıralarım, emeklerim, hepsi yandı, bitti, kül oldu" diyerek duygularını paylaştı.

Emekli olan ve köyüne dönen Halil Bozkurt ise yangında yalnızca evini değil tüm birikimlerini de kaybettiğini söyleyerek gözyaşlarını tutamadı: "Emekli olduktan sonra köyümüze geldik. Bütün imkanımı ve varlığımı buraya kullandım. Bu güzel vadimiz yandı. Bütün malzemelerim, buğdayım, her şeyimiz yandı. Kazan bile eridi bu yangında. Burası yalan dünyada bizim cennetimizdi. Alan da Allah, veren de Allah. Konteyner geldi, rahat yattık. Herkesten Allah razı olsun."

Mahalledeki hasar ve müdahale:

Enizçakırı Mahallesi Muhtarı Ahmet Avcı, yangının 8 Eylül gecesi haberinin alınmasının ardından hızla yayıldığını ve müdahalenin zorluklarla karşılaştığını ifade etti: "Yangın hızla yayılıyordu. Müdahale zordu, çok sert bir rüzgar vardı." Muhtar Avcı, mahallede 6 evin yandığını, konteyner isteyen 3 vatandaşına konteynerlerin teslim edildiğini ve yaklaşık 20 kilometre uzunluğundaki ormanın yüzde 90'ının yangından etkilendiğini belirtti.

Avcı, devlet ve kurumların hızlı müdahalesine dikkat çekerek, "Devletimiz burayı yeniden yeşil vatana çevirecek. Türkiye'nin her yerinden bölgemize geldiler. Hepsine mahallemiz adına teşekkür ediyoruz" dedi. Bölgedeki çalışmalarda hasar tespit, acil barınma ve ilerleyen süreçte yeniden ağaçlandırma planlarının öncelikli olduğu bildirildi.

Not: Haber, Kozan Kaymakamlığı ve mahalle sakinlerinin aktardığı bilgiler doğrultusunda hazırlanmıştır.

ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNDE 8 EYLÜL’DE ENİZÇAKIRI BÖLGESİNDE BAŞLAYARAK İKİ İLÇEYE YAYILAN ORMAN YANGINININ ARDINDAN, EVLERİ ZARAR GÖREN VATANDAŞLARIN YARALARININ SARILMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR.