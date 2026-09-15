Vezirköprü'ye yeni bir görünüm: meydan ve otoparkta uygulama başlıyor

Vezirköprü meydan ve otopark projesinde uygulama süreci başladı

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Meydan ve Otopark Projesi, Vezirköprü ilçesinde uygulama aşamasına geçiyor. Projenin önümüzdeki günlerde ilk kazmanın vurulması ile sahada başlayacağı bildirildi. Hazırlıklar ve uygulama takvimi son detaylarıyla tamamlanıyor.

Projenin kapsamı ve amaçları:

Proje, kent merkezinde modern bir meydan düzenlemesi oluşturmayı, mevcut otopark ihtiyacını azaltmayı ve bölgeye daha işlevsel bir görünüm kazandırmayı hedefliyor. Uygulama tamamlandığında alanın hem ulaşım hem de kent yaşamı açısından rahatlama sağlaması planlanıyor.

Süreç, yüklenici görüşmeleri ve yerel değerlendirme:

Samsun Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ile yüklenici firma arasındaki uygulama görüşmeleri sürdürülüyor. Çalışma takvimi ve saha organizasyonuna ilişkin hazırlıklar proje sahasında şekillendiriliyor.

Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül ise proje için Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Halit Doğana teşekkür ederek şunları söyledi: "Vezirköprü’müzün ihtiyaçlarına gösterdiği yakın ilgi ve ilçemize kazandırılan yatırımlarda verdiği güçlü destek dolayısıyla Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Halit Doğan’a hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyorum"

Yerel yönetimler tarafından yürütülen yatırımın tamamlanmasının ardından bölgedeki ulaşım ve otopark sorunlarının çözüme daha yakın olacağı vurgulanıyor.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN VEZİRKÖPRÜ İLÇESİNDE HAYATA GEÇİRİLECEK MEYDAN VE OTOPARK PROJESİ’NDE UYGULAMA AŞAMASINA GEÇİLDİ. PROJEDE ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE İLK KAZMANIN VURULMASI BEKLENİYOR.