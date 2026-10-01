Biga kavşağında durdurulan araçta binlerce sentetik ecza ve ruhsatsız tabanca bulundu

Operasyonun detayları:

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmada Biga ilçesine sentetik ecza hapı getireceği değerlendirilen üç şüpheliyi tespit etti.

Biga JASAT ve Ağaköy Jandarma Karakol Komutanlığı ile müşterek düzenlenen operasyonda şüpheliler, 28 Eylül 2026 günü saat 20.15 sıralarında Biga ilçesi Göktepe köyü kavşağında yakalandı.

ele geçirilenler:

Adli makamlardan alınan karar doğrultusunda şüphelilerin üzerlerine, eşyalarına, kullandıkları motosiklet ve araçlara yapılan aramalarda; 4 bin 738 adet sentetik ecza hapı, suçtan elde edildiği değerlendirilen 12 bin TL, 2 gram esrar, ruhsatsız Glock marka 9 mm tabanca ve 9 mm tabanca fişeği ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konuldu.

şüphelilerin yargı süreci:

Jandarmadaki işlemlerin ardından üç şüpheli Biga Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklanırken, bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma ve delil değerlendirme çalışmaları Biga Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülüyor.

ÇANAKKALE’NİN BİGA İLÇESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN NARKOTİK OPERASYONUNDA 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.