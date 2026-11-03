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Güzelyalı'da caddeyi geçerken otomobilin çarptığı iki market çalışanı yaralandı

Mudanya'da yolun karşısına geçmek isteyen iki market çalışanı kadına saat 20.30'da otomobil çarptı; yaralılar Mudanya Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 23:55

GÜNCELLEME: 04 Kasım 2026 - 00:00

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Güzelyalı'da caddeyi geçerken otomobilin çarptığı iki market çalışanı yaralandı

Güzelyalı'da caddeyi geçerken otomobilin çarptığı iki market çalışanı yaralandı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde akşam saatlerinde gerçekleşen kazada, yolun karşısına geçmek isteyen iki market çalışanı kadın bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Olay, saat 20.30 sıralarında Güzelyalı Siteler Mahallesi Orhangazi Caddesi üzerinde meydana geldi.

Kazanın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre, Siteler Mahallesi'nden Yalı Mahallesi istikametine seyir halinde olan otomobil, bir marketin karşısında bulunan depodan marketin bulunduğu tarafa geçmek isteyen 2 kadın çalışana çarptı. Çarpmanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yeri müdahalesi ve soruşturma:

Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra her iki kadını ambulanslarla Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı ve polis ekipleri olay yerinde tedbir aldılar.

BURSA’NIN MUDANYA İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA, YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTEYEN 2...

BURSA’NIN MUDANYA İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA, YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTEYEN 2 MARKET ÇALIŞANI KADIN OTOMOBİLİN ÇARPMASI SONUCU YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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