Kocaeli'de yanan lüks otomobilde iş adamı yaşamını yitirdi

olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre olay, Derince Taşköprü yolu üzerinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen kaza bildiriminde, 41 B 4001 plakalı Mercedes marka otomobilin kaza kaydı olduğu bildirildi. İddiaya göre araç önce yoldan çıktı, ardından ormanlık alana daldı ve kısa sürede alev aldı.

ekiplerin müdahalesi:

Bölgeye sevk edilen sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri, yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri alev topuna dönen araca müdahale ederek yangını söndürdü. Yapılan ilk incelemede araç içinde iş adamı Zeynel A.nın cansız bedenine rastlandı.

soruşturma ve sonrası:

Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri ormanlık alanda detaylı araştırma yürüttü. Yaklaşık 5 saat süren incelemenin ardından kullanılmaz hale gelen otomobil çekiciyle olay yerinden kaldırıldı. Cenaze, detaylı inceleme yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili jandarma tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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