Kahvehanede panik yaşandı: freni boşalan kamyon 10 metre ilerisinde durdu

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir kamyon yol kenarındaki ağaç ve elektrik direğine çarparak durabildi. Olayda sürücünün yara almadan kurtulması ve kahvehanede oturan vatandaşların hemen yanında olmaması, olası bir faciayı önledi.

Kaza yerinde yaşananlar:

Kazada, Kaynarca’dan Ferizli istikametine seyreden kamyonun freninin boşalması sonucu kontrolden çıktığı bildirildi. Araç, yol kenarında bulunan ağaç ve direğe çarpıp dururken, kamyonun durduğu noktanın yaklaşık 10 metre ilerisinde bulunan kahvehanede oturan vatandaşlar büyük tehlike atlattı.

Sürücünün kazadan yara almadan kurtulduğu belirtildi. Kontrolden çıkış ve çarpma anının ardından araç ve çevresinde hasar oluştu, olay yerine müdahale edildiği öğrenildi.

Soruşturma ve değerlendirme:

Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Olay yerinde yapılacak teknik tespitlerin, fren arızasının nedenini ve kazanın tam seyrini aydınlatması bekleniyor. Yetkililer bölgedeki güvenlik ve trafik düzenlemelerinin önemine dikkat çekti.

Olayda can kaybı veya ağır yaralanma bildirilmemiş olması, olası sonuçların büyümesini engelledi ancak kaza, yoldaki araç bakımı ve yayaların konumunun önemini bir kez daha ortaya koydu.

SAKARYA’NIN KAYNARCA İLÇESİNDE FRENİ BOŞALAN KAMYON, YOL KENARINDAKİ AĞAÇ VE DİREĞE ÇARPARAK DURABİLDİ. SÜRÜCÜNÜN YARA ALMADAN KURTULDUĞU KAZADA, YAKLAŞIK 10 METRE İLERİDEKİ KAHVEHANEDE OTURAN VATANDAŞLAR BÜYÜK TEHLİKE ATLATTI.